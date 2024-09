Bobrisky m’a demandé 3 millions de nairas pour sécuriser la section VIP de la prison

Le rappeur et activiste nigérian populaire, Folarin Falana, plus connu sous le nom de Falz, a confirmé avoir eu des contacts avec la personnalité controversée des médias sociaux, Idris Okuneye, également connu sous le nom de Bobrisky, en relation avec les problèmes juridiques auxquels Bobrisky a été confronté plus tôt cette année.

Il a également déclaré que Bobrisky lui avait demandé 3 millions de nairas pour obtenir une section VIP au centre correctionnel.

Cette clarification intervient mercredi après que l’équipe juridique de Falana, Falana & Falana Chambers, a envoyé une lettre à Martins Vincent Otse, populairement connu sous le nom de VeryDarkMan, exigeant la rétractation des déclarations diffamatoires faites contre Falz.

Selon la lettre, la publication controversée sur les réseaux sociaux suggérait que Falz avait conspiré avec Bobrisky pour « pervertir le cours de la justice » en l’aidant financièrement à obtenir une issue favorable à ses problèmes juridiques.

Dans la lettre datée du 26 septembre 2024, l’avocat de Falz, Taiwo E. Olawanle, a décrit la séquence des événements, expliquant que même si Bobrisky avait effectivement contacté Falz pour obtenir des conseils, Falz rejetait fermement l’idée de fournir une aide financière, insistant sur le fait qu’aucun paiement n’était nécessaire.

La lettre disait : « Votre publication du 25 septembre 2024 sur votre page Instagram sous-titrée « Dans tout et avec tous ceux qui sont mentionnés ici, je serai déçu si vraiment FALZ et son père sont impliqués dans toute cette affaire Bobrisky… » a été portée à notre attention dans laquelle vous avez fait des déclarations diffamatoires à l’encontre de notre client.

« Pour mettre les choses au clair, notre client n’a jamais, à aucun moment, entamé une conversation avec M. Idris Okuneye. Notre client dispose de preuves documentaires prouvant que c’est bien M. Idris qui a initié l’appel.

« Plus précisément, le 4 mai 2024, M. Idris Okuneye (AKA Bobrisky) a contacté notre client pour demander une conversation téléphonique avec lui. Notre client s’est conformé gratuitement, ayant connaissance des accusations d’abus de naira portées contre lui et croyant sincèrement qu’il pourrait avoir besoin de conseils juridiques.

« M. Idris Okuneye (alias Bobrisky) a appelé peu de temps après mais au lieu de demander un avis juridique, il a déclaré qu’il était en détresse et avait besoin d’une aide financière d’environ 3 000 000 N (trois millions de nairas) qu’il prétendait devoir payer à certains fonctionnaires pour être autorisé à séjourner dans la section VIP du centre correctionnel. »

La lettre ajoutait : « Notre client, au cours de la même conversation, lui a fait savoir qu’il n’était pas nécessaire de payer les fonctionnaires du centre correctionnel. Cependant, M. Idris Okuneye (alias Bobrisky) a déclaré que ses avocats avaient gâché son affaire en lui demandant de plaider coupable des accusations portées contre lui. M. Idris Okuneye (alias Bobrisky) a insisté sur sa demande d’argent, ce que notre client a continuellement désapprouvé.

« Sans contacter notre client, vous avez publié une déclaration imprudente contenant de multiples allégations, notamment une insinuation selon laquelle notre client est impliqué dans une liaison homosexuelle et avait l’intention d’obtenir une grâce présidentielle pour M. Idris Okuneye. »

Falana & Falana Chambers a exigé la rétractation immédiate des déclarations diffamatoires et la présentation d’excuses publiques sur toutes les plateformes où les accusations ont été diffusées. La lettre prévenait que le non-respect de cette obligation dans les 24 heures entraînerait des poursuites judiciaires, notamment une demande de dommages et intérêts pour le préjudice causé à la réputation de Falz.

Une vidéo virale partagée par VeryDarkMan a révélé l’allégation de Bobrisky selon laquelle des agents anonymes de l’EFCC lui auraient collecté 15 millions de nairas pour abandonner les accusations de blanchiment d’argent.

Bobrisky a cependant nié les accusations de corruption. Le président de l’EFCC, Ola Olukoyede, a également ordonné une enquête immédiate sur l’affaire.