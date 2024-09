Bobrisky : Je ne diffamerai jamais l’oncle Femi Falana – Verydarkman

Le critique des médias sociaux, Martins Vincent Otse, plus connu sous le nom de Verydarkman, a nié les allégations de diffamation contre l’éminent avocat des droits de l’homme, Femi Falana, SAN.

VeryDarkMan a nié l’allégation dans une publication vidéo sur son compte Instagram tout en exprimant son profond respect pour Falana qu’il a décrit comme son oncle.

Cela fait suite à la menace d’action en justice du rappeur nigérian Falz contre Verydarkman mercredi, après avoir été accusé, avec son père, Femi Falana, d’être impliqué dans un enregistrement vocal lié à un scandale de corruption controversé impliquant le travesti Bobrisky et la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC).

Entre-temps, l’avocat de VeryDarkMan, Deji Adeyanju, a répondu à l’affaire, précisant que VDM avait simplement remis en question la validité des affirmations de Bobrisky dans l’audio divulgué et n’avait pas l’intention de diffamer Femi Falana.

La déclaration se lit comme suit : « Nous sommes les avocats de M. Martins Vicent Otse, désormais appelé notre client, sur instruction duquel nous agissons. Notre client a reçu votre lettre datée du 25 septembre 2024, sur l’objet susmentionné, dans laquelle vous exigez la rétractation de sa publication Instagram contenant un enregistrement vocal entre M. Okuneye Idris Olarenwaju (Bobrisky) et un tiers.

« Notre client nie avoir diffamé M. Femi Falana, SAN, un avocat principal renommé du Nigéria et un militant des droits de l’homme reconnu mondialement, mais affirme qu’il n’a publié ladite communication que pour amener les agences compétentes et même votre client à lancer une enquête approfondie sur les allégations de grande envergure formulées par M. Okuneye dans ledit enregistrement vocal, d’autant plus que certains éléments de l’enregistrement vocal ont été confirmés par M. Folarin Falana dans la lettre de son avocat datée du 25 septembre 2024. »

L’avocat de VeryDarkMan a souligné que l’objectif principal devrait être d’enquêter sur les allégations que Bobrisky aurait portées contre certains agents de l’EFCC plutôt que de poursuivre une affaire de diffamation.

« Notre client tient M. Femi Falana, SAN, en haute estime et reconnaît son engagement en faveur de la protection des droits de l’homme et de l’État de droit au Nigéria. À la lumière de ce qui précède, notre client estime que la ligne de conduite appropriée dans les circonstances est une enquête interinstitutionnelle sur les allégations contenues dans l’enregistrement vocal plutôt que de poursuivre une affaire de diffamation », a déclaré M. Adeyanju.

Dans une publication sur Facebook, M. Adeyanju a ajouté que Falz devrait se concentrer sur Bobrisky, après avoir reconnu l’appel.

« Pour Falz : il devrait aller voir Bob et lui demander de lui parler de tout ce qu’il/elle a dit. Falz a même admis avoir eu une conversation téléphonique avec Bob. Fin de la discussion. »

