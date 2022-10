Bobo tue un témoin pour plaider coupable dans une affaire d’armes fédérales

MEMPHIS, Tenn. (AP) – Un criminel condamné qui a été libéré de prison après avoir témoigné au procès sur le meurtre de Holly Bobo, étudiante en soins infirmiers du Tennessee, prévoit de changer son plaidoyer de culpabilité pour des accusations d’armes déposées peu de temps après avoir obtenu sa liberté, tribunal les documents montrent.

Un juge fédéral a fixé une audience le 22 novembre pour Jason Autry, qui a été arrêté en décembre 2020 après avoir tenté de fuir l’adjoint d’un shérif dans un champ rural, où l’adjoint a trouvé un fusil Marlin.

Autry a ensuite été inculpé de possession d’une arme et de munitions en tant que criminel avec des infractions violentes antérieures. Autry avait plaidé non coupable, mais il a accepté de changer son plaidoyer de culpabilité, selon un dossier judiciaire du 4 octobre obtenu par l’Associated Press.

Autry avait encouru 15 ans de prison à perpétuité sous les accusations d’un troisième acte d’accusation de remplacement publié le 29 septembre. Il n’était pas immédiatement clair jeudi quelle peine il encourt en vertu de l’accord de plaidoyer.

L’avocat d’Autry n’a pas immédiatement renvoyé un appel et un e-mail sollicitant des commentaires jeudi.

Autry a été reconnu coupable de 10 crimes antérieurs par un tribunal d’État et fédéral. Il a été un témoin vedette du procès de Zachary Adams en 2017, qui a été reconnu coupable de meurtre, notamment d’enlèvement aggravé et de viol aggravé de Bobo. Adams a été condamné à la prison à vie plus 50 ans.

Bobo avait 20 ans lorsqu’elle a disparu de la maison de sa famille dans la campagne de Parsons en avril 2011, provoquant une recherche massive de bois, de champs et de fermes. Ses restes ont été retrouvés plus de trois ans plus tard, en septembre 2014, dans des bois non loin de chez elle, à environ 160 kilomètres au sud-ouest de Nashville.

La recherche a reçu une attention nationale, avec des dépliants sur les personnes disparues portant le visage de Bobo distribués dans de nombreux États et des organes de presse nationaux se concentrant sur l’affaire.

À l’époque, il s’agissait de l’affaire la plus coûteuse et la plus exhaustive de l’histoire du Tennessee Bureau of Investigation, selon Mark Gwyn, qui était le directeur du TBI lors de la recherche de Bobo.

Autry a obtenu la clémence et a conclu un accord avec les procureurs en échange de son témoignage calme, détaillé et graphique sur l’enlèvement, le viol et le meurtre de Bobo. Autry a déclaré qu’il avait servi de guet alors qu’Adams avait abattu Bobo sous un pont près d’une rivière.

«Cela ressemblait à, boum, boum, boum, sous ce pont. Ce n’était qu’un seul coup, mais il a fait écho », a déclaré Autry. «Les oiseaux sont allés partout, tous sous ce pont. Puis juste un silence de mort pendant juste une seconde.

Le juge du comté de Hardin, C. Creed McGinley, a condamné Autry à huit ans de prison d’État après qu’Autry ait plaidé coupable de sollicitation en vue de commettre un meurtre et de facilitation d’un enlèvement particulièrement aggravé dans l’affaire Bobo.

Le juge McGinley a fait l’éloge du témoignage de plusieurs heures d’Autry.

“Son témoignage était l’un des témoignages les plus crédibles et les plus convaincants que j’aie jamais entendus dans une salle d’audience”, a déclaré le juge lors de la condamnation d’Autry en septembre 2020.

Autry a été crédité du temps purgé et libéré de prison quelques heures après la condamnation. Il avait été libre pendant environ deux mois jusqu’à sa rencontre avec l’adjoint d’un shérif dans le comté de Benton, à environ 136 kilomètres à l’ouest de Nashville.

L’adjoint a vu Autry allongé dans un champ et l’a fouillé à la recherche d’armes, n’en trouvant aucune, selon un affidavit déposé devant un tribunal fédéral par Ashley Robertson, un officier du groupe de travail du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs.

L’adjointe Stacey Bostwick a laissé Autry partir après avoir trouvé aucun mandat d’arrêt en attente. Bostwick a ensuite fouillé la zone et a trouvé un fusil, selon l’affidavit.

L’adjoint est retourné à sa voiture et a suivi Autry, le trouvant marchant dans l’allée d’une maison à Holladay, selon l’affidavit. Autry a couru vers la maison, mais s’est arrêté sur ordre de Bostwick, qui l’a interrogé sur le fusil.

“Autry a déclaré qu’il avait tenté de tirer sur un cerf avec le pistolet et qu’il s’était allongé sur le terrain lorsqu’il a observé la voiture de patrouille de l’adjoint Bostwick”, indique l’affidavit.

L’audience de changement de plaidoyer d’Autry devrait avoir lieu à Jackson, à environ 136 kilomètres à l’est de Memphis.

