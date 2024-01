Bobi Wine rentre chez lui et promet de continuer à manifester

Bobi Wine a ajouté que le gouvernement aurait tort d’étouffer la voix des Ougandais chaque fois qu’ils tentent d’exprimer leurs inquiétudes concernant les « mauvaises » règles actuelles et la mauvaise prestation des services.

Il a ajouté que l’opposition devrait poursuivre ses manifestations contre les mauvaises routes et les injustices, notamment : enlèvements et poursuite des procès de prisonniers politiques devant la cour martiale générale, entre autres.

Cette publication apprend que la police et l’armée se sont retirées du domicile de M. Kyagulanyi lundi soir après cinq jours de siège.

L’ancien candidat à la présidentielle et président du parti d’opposition Plateforme d’unité nationale (NUP), Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine, se promène dans l’enceinte de son domicile à Magere, dans le district de Wakiso, pendant la période de campagne électorale précédant les élections présidentielles du 14 janvier 2021. PHOTOS | DÉPOSER

La semaine dernière, le porte-parole de la police métropolitaine de Kampala, M. Patrick Onyango, a indiqué que les forces de sécurité se retireraient des domiciles de trois dirigeants de l’opposition ; Dr Kizza Besigye et Erias Lukwago du Forum pour le changement démocratique (FDC) et M. Kyagulnayi, une fois qu’ils auront confirmé qu’ils ne constituent plus une menace pour la sécurité du pays.