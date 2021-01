En Ouganda, se présenter à la présidence peut être une entreprise dangereuse – en particulier pour la pop star devenue politicien Bobi Wine.

Le joueur de 38 ans, qui est la principale opposition lors de la prochaine élection présidentielle du pays, a déclaré à Sky News qu’il avait été visé par des balles et des gaz lacrymogènes et qu’il avait « miraculeusement » survécu à plusieurs attaques à l’approche du vote.

Image:

Le président sortant ougandais Yoweri Museveni est au pouvoir depuis 1986



« Il n’est pas démodé de mettre une veste pare-balles et un casque balistique », a-t-il déclaré. «C’était un effort pour sécuriser encore ma vie. C’est après avoir survécu à des attaques d’armes à feu plus d’une fois, plus de deux fois, j’ai été pris pour cible. Ma voiture était criblée de balles, aplatissant de vieux pneus. Et à une occasion, la fusillade militaire dans le pare-brise de ma voiture.

« Miraculeusement, je suis toujours en vie et personne n’a été abattu dans ma voiture. Cependant, beaucoup de mes proches alliés ont été abattus. »

Après avoir fait l’improbable voyage des bidonvilles aux studios d’enregistrement d’Afrique de l’Est, Wine – de son vrai nom Robert Kyagulanyi – remet maintenant en question le règne de 35 ans Ougandaprésident sortant, Yoweri Museveni.

Sa carrière de chanteur, un genre qu’il décrit comme «ludo-éducatif», a pris son envol au début des années 2000, avec des paroles décriant la pauvreté urbaine et l’oppression politique, soutenues par des rythmes entraînants et bien-être.

Mettant à profit sa renommée musicale pour lancer une révolution politique, il promet l’égalité, « un Ouganda où nous sommes respectés et applaudis sur une plate-forme internationale, non connu pour la pauvreté, la maladie, la corruption et la dictature – c’est l’Ouganda que nous envisageons comme une génération « .

Lorsque M. Museveni a pris le pouvoir en 1986, il a été salué comme un visionnaire. Mais cinq mandats présidentiels plus tard, est-il sur le point d’être démis de ses fonctions? Dans un pays avec l’une des populations les plus jeunes du monde, Wine devrait certainement bien se porter.

Cependant, il a été arrêté à plusieurs reprises au cours de sa campagne. M. Museveni a déployé l’armée pour empêcher ce qu’il considère comme des tentatives de l’opposition de créer des troubles civils susceptibles de provoquer un changement de régime.

Image:

Il y a eu des troubles dans le pays avant les élections



Image:

Wine dit que sa vie est en danger mais il n’est pas découragé



L’élection « est volée et truquée », affirme Wine.

« Par le simple fait que j’ai été arrêté le jour de la nomination, que j’ai été bloqué des campagnes, que mes affiches ne sont pas autorisées à être là, que je n’ai pas le droit d’avoir des panneaux d’affichage, que je suis bloqué des stations de radio et de télévision, que je suis un candidat à la présidentielle qui n’a pas le droit de conduire sur les routes principales ni même de s’adresser aux gens des villes – c’est un truc. «

Wine dit qu’il continuera, même s’il dit que sa vie est en danger. «Je vis tous les jours comme si c’était le dernier jour. Ma vie est menacée, la vie de ma femme est menacée, de mes proches alliés et de tous ceux qui s’associent à moi.

Image:

Des manifestations ont eu lieu à Kampala, la capitale du pays



« Mais nous continuons à savoir que nos vies ne se terminent pas avec nous. Tant de gens ont déjà payé le prix ultime, et ma vie n’a pas beaucoup plus de valeur que la vie du peuple ougandais. »

Sans se décourager, il appelle les Ougandais à voter et à « changer notre pays pour toujours » lorsque les élections auront lieu jeudi.

« C’est notre seule opportunité », a-t-il déclaré. « Nous ne sommes pas violents. Nous utilisons donc cette élection comme une manifestation pour parler – et parler fort. »