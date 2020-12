L’Ouganda fait face à une pression croissante de la communauté internationale et des organismes de surveillance des droits de l’homme pour qu’ils respectent les droits de l’homme avant les élections prévues le 14 janvier. une répression contre les dirigeants civils, les militants, les journalistes et les prétendus opposants politiques.

Le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, fait face au grand défi de Wine, qui interpelle les jeunes en quête d’un changement de gouvernement. Le gouvernement de Museveni est régulièrement critiqué pour sa corruption et son chômage généralisé dans les centres urbains. Wine a demandé à plusieurs reprises à Museveni de prendre sa retraite, affirmant qu’il assurerait sa sécurité.

Les événements de la campagne de Wine sont de plus en plus influencés par de violents affrontements avec les autorités et Wine lui-même a été arrêté à plusieurs reprises par la police l’accusant de troubler l’ordre public.