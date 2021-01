Des soldats ont été vus près du domicile du chef de l’opposition Bobi Wine

Le principal candidat de l’opposition à la présidentielle ougandaise, Bobi Wine, a déclaré que sa vie était menacée à la suite des élections de jeudi qui ont vu Yoweri Museveni remporter un sixième mandat.

Le chanteur devenu politicien a déclaré à la BBC qu’il avait rejeté les résultats « avec le mépris qu’ils méritent ».

Il a allégué qu’il y avait eu de nombreuses irrégularités, mais M. Museveni a qualifié le vote le plus juste de l’Ouganda.

La campagne a été entachée de violences au cours desquelles des dizaines de personnes sont mortes.

Juste avant le jour du scrutin, le gouvernement a fermé Internet, une décision condamnée par les observateurs électoraux.

Ils ont déclaré que la confiance dans le décompte avait été entachée par la coupure de plusieurs jours. Un ministre du gouvernement a déclaré samedi soir à la BBC que le service Internet serait rétabli « très prochainement ».

Dans un entretien téléphonique avec le BBC World Service, Bobi Wine, le nom de scène de Robert Kyagulanyi, 38 ans, a déclaré qu’il était « inquiet pour ma vie et celle de ma femme ».

Il a dit qu’il n’était pas autorisé à quitter sa maison qui était encerclée par les forces de sécurité.

« Personne n’est autorisé à sortir ou à entrer dans notre maison. De plus, tous les journalistes – locaux et internationaux – ont été empêchés de m’accéder ici chez nous », a-t-il déclaré.

Bobi Wine dit qu’il représente la jeune génération

Le résultat donne au président Museveni, 76 ans et au pouvoir depuis 1986, cinq ans de plus à la présidence.

Quels sont les derniers résultats des élections?

« La commission électorale déclare Yoweri Museveni … élu président de la République d’Ouganda », a déclaré samedi le président de la commission électorale, le juge Simon Mugenyi Byabakama.

Il a déclaré que le taux de participation était de 57% des près de 18 millions d’électeurs inscrits.

Auparavant, M. Byabakama avait déclaré que le vote avait été pacifique et avait appelé Bobi Wine à rendre publiques les preuves de ses allégations de fraude.

Élections générales en Ouganda. 16 janvier 2021 [ 5.85 million votes were won by Yoweri Museveni, according to the Electoral Commission. ],[ 3.48 million votes were won by Bobi Wine, his main rival, the commission said. ],[ 6 elected terms as president for Museveni. Bobi Wine has vowed to provide proof of voting fraud. ],[ 2,000 The number of observers deployed by the Africa Elections Watch coalition, which said they had observed irregularities. ], Source: Source: Commission électorale ougandaise, Image: Un graffiti sur un mur montre la disposition d’un bureau de vote au siège de la commission électorale à Kampala, en Ouganda

Le candidat de l’opposition a déclaré plus tôt: « Je serai heureux de partager les vidéos de toutes les fraudes et irrégularités dès que l’Internet sera rétabli. »

Mais s’exprimant après avoir été déclaré vainqueur, M. Museveni a déclaré: «Le vote par machine a permis d’éviter la triche.

« Mais nous allons vérifier et voir combien de personnes ont voté par empreintes digitales et combien d’entre elles ont voté en utilisant simplement le registre. »

M. Museveni a également averti que « l’ingérence étrangère ne sera pas tolérée ».

L’UE, les Nations Unies et plusieurs groupes de défense des droits ont exprimé des inquiétudes. Hormis une mission de l’Union africaine, aucun grand groupe international n’a suivi le vote.

Plus tôt cette semaine, les États-Unis – un important donateur d’aide à l’Ouganda – ont annulé leur mission d’observation diplomatique dans le pays, affirmant que la majorité de son personnel s’était vu refuser l’autorisation de surveiller les sites de vote.

Le département d’Etat américain a déclaré que le vote s’est déroulé dans « un environnement d’intimidation de peur ».

Bobi Wine continuera à jouer un rôle

Par Catherine Byaruhanga, BBC News, Kampala

Le président Yoweri Museveni a vu d’innombrables challengers au cours de ses trois décennies au pouvoir – aidé par des changements constitutionnels, qui lui ont permis de continuer à se présenter aux élections.

Ses assurances de sécurité et de stabilité économique continuent de lui faire gagner des voix. Il est facile de sous-estimer à quel point les souvenirs de décennies de guerre civile et d’un État en faillite jettent encore une ombre sur ce pays.

Bobi Wine rejette les résultats et dit qu’il présentera des preuves de truquage et d’intimidation des électeurs. Le chef de l’opposition jette une figure solitaire – dans sa maison à la périphérie de Kampala.

Ses principaux conseillers ont été arrêtés ou se cachent. Néanmoins, il continuera à jouer un rôle clé dans la politique ougandaise.

On s’attend à ce que sa plate-forme d’unité nationale soit le plus grand parti d’opposition au parlement. Ce qu’il dit et fait peut inspirer des millions de personnes à la fois en Ouganda et à travers l’Afrique, où de jeunes mouvements politiques prennent racine.

Qui est Yoweri Museveni?

M. Museveni, arrivé au pouvoir à la suite d’un soulèvement armé en 1986, était à la tête du Mouvement de la résistance nationale (NRM).

Le président Yoweri Museveni dit qu’il représente la stabilité

Il a longtemps été dépeint aux Ougandais comme un libérateur et un porteur de paix.

Mais il a réussi à maintenir son emprise sur le pouvoir grâce à un mélange d’encouragement d’un culte de la personnalité, de favoritisme, de compromission d’institutions indépendantes et de mise à l’écart des opposants, dit Patience Atuhaire de la BBC.

Qui est Bobi Wine?

La star du reggae est connue par ses partisans comme le «président du ghetto».

Son parti, la National Unity Platform (NUP), fait campagne pour les besoins de base comme l’amélioration de l’accès aux soins de santé, à l’éducation, à l’eau potable et à la justice.

Au cours des deux dernières décennies, la production musicale de Bobi Wine a été remplie de chansons sur ces questions et elles ont inspiré un fervent public.

Il a grandi dans le bidonville de Kamwokya à Kampala où il a ensuite construit son studio d’enregistrement désormais mondialement connu.