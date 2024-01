Bobi, le « chien le plus vieux du monde », fait l’objet d’une enquête du Guinness World Records

Animaux domestiques





C’est un monde où les chiens mangent des chiens.

Un scandale qui a envahi le monde des chiens battant des records a conduit le Guinness World Records à supprimer temporairement les candidatures du chien le plus âgé vivant et du chien le plus âgé de tous les temps, peut confirmer The Post.

Bobi aurait 30 ans et 266 jours au 1er février 2023, date à laquelle Records du monde Guinness l’a certifié comme le nouveau détenteur du record du chien le plus âgé vivant et du chien le plus âgé jamais.

Bobi est décédé en octobre 2023, quelques mois seulement après son 31e anniversaire, et sa mort a eu lieu confirmé sur Facebook par le Dr Karen Becker, une vétérinaire qui a rencontré le chien à plusieurs reprises.

“Hier soir, ce gentil garçon a gagné ses ailes”, a-t-elle écrit. « Bien qu’il ait survécu à tous les chiens de l’histoire, ses 11 478 jours sur terre ne suffiraient jamais à ceux qui l’aimaient. Bonne chance, Bobi… tu as enseigné au monde tout ce que tu n’étais pas censé enseigner.

Le chien était un Rafeiro do Alentejo de race pure, une race de chien de garde du bétail avec une espérance de vie moyenne de 12 à 14 ans, selon Club canin américain.

Cependant, des doutes ont récemment été soulevés quant à savoir si le chien originaire du Portugal était réellement le chien le plus âgé de tous les temps, même si sa date de naissance avait déjà été confirmée par le Serviço Medico-Veterinário do Município de Leiria (Service médical vétérinaire de la municipalité de Leiria), comme ainsi que SIACune base de données sur les animaux de compagnie autorisée par le gouvernement portugais.

Les gens se demandent maintenant pourquoi les photos de Bobi lorsqu’il était un jeune chiot le montrent avec des pattes blanches alors que des photos de lui plus âgé le montrent avec des pattes brunes.

En raison du scepticisme ainsi que une enquête de WIREDGWR procède à un examen formel du dossier, impliquant l’examen des preuves contenues dans le dossier, la recherche de nouvelles preuves, la contact avec des experts et ceux liés à la demande initiale, a appris The Post.

Les candidatures sont suspendues pendant que l’examen est en cours jusqu’à ce que tous les résultats soient confirmés et communiqués.

“Aucune mesure n’a été prise à l’égard des détenteurs de records pour l’instant, toute action doit être déterminée par le résultat de l’examen”, a précisé un porte-parole concernant les informations selon lesquelles Bobi aurait été déchu du titre.











