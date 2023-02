Bobi, 30 ans, nommé le plus vieux chien du monde par Guinness World Records | Nouvelles du monde

Un chien de 30 ans qui vit au Portugal a été désigné comme le plus vieux du monde par Guinness World Records.

Bobi, né le 11 mai 1992, n’est pas seulement le plus vieux chien vivant – c’est le plus vieux chien de tous les temps.

Il a 30 ans et 268 jours à ce jour – et a été certifié nouveau détenteur du record deux semaines seulement après que Spike, un chihuahua de l’Ohio aux États-Unis, ait reçu le titre.

Bobi est un Rafeiro do Alentejo de race pure, qui est une race de chien de garde de bétail avec une espérance de vie moyenne de 12 à 14 ans.

Sa date de naissance a été confirmée par la base de données des animaux de compagnie du gouvernement portugais et par l’Union nationale des vétérinaires, a déclaré Guinness World Records.

Le chien le plus âgé de tous les temps était un chien de bétail australien nommé Bluey – à 29 ans et cinq mois.

Bobi a vécu toute sa vie avec la famille Costa dans le village rural de Conqueiros, à Leiria, au Portugal.

Il est né avec trois frères et sœurs dans une dépendance où la famille stockait du bois, mais ils avaient déjà beaucoup d’animaux et ont dû abattre les chiots, et Bobi s’est échappé, a déclaré Leonel Costa, aujourd’hui âgé de 38 ans.

M. Costa a déclaré que certains des principaux facteurs contribuant à la longévité de Bobi sont “l’environnement calme et paisible” dans lequel il vit, “loin des villes” et son alimentation. Bobi a toujours mangé “ce que nous avons mangé”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’avait jamais été enchaîné ou tenu en laisse.

Il a dit que la mère de Bobi, Gira, a vécu jusqu’à 18 ans et qu’un autre de leurs chiens, Chicote, a vécu jusqu’à 22 ans.

“Bobi est spécial parce que le regarder, c’est comme se souvenir des personnes qui faisaient partie de notre famille et qui ne sont malheureusement plus là, comme mon père, mon frère ou mes grands-parents qui ont déjà quitté ce monde. Bobi représente ces générations”, a-t-il déclaré. ajoutée.

En raison de son âge, la vue de Bobi s’est détériorée et il est moins aventureux ces jours-ci, préférant se détendre au coin du feu.

« D’être condamné à la naissance à être maintenant le plus vieux chien vérifié de tous les temps, l’histoire de Bobi est miraculeuse », a déclaré Guinness World Records.