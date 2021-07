Bobby Wagner des Seahawks aborde le drame intersaison de Russell Wilson

Les Seahawks de Seattle se présenteront pour le camp d’entraînement dans moins de trois semaines, date à laquelle ils s’attèleront à tenter de mettre sur pied une 10e saison gagnante consécutive – et peut-être gagner une neuvième place en séries éliminatoires, une cinquième couronne NFC West, troisième Apparition au Super Bowl et deuxième trophée Lombardi dans ce qui a été une décennie d’excellence sans précédent pour la franchise.

Cependant, ils sortiront également d’une intersaison qui n’a guère été la norme, Russell Wilson exprimant de manière inhabituelle une certaine agitation avec l’organisation.

Peu de temps après la défaite de Seattle contre les Rams de Los Angeles en janvier, le quart-arrière vétéran a révélé qu’il était « frustré que je sois trop touché » et a fait pression pour avoir son mot à dire sur les mouvements de personnel (à la Tom Brady). Peu de temps après, selon plusieurs rapports, le camp de Wilson a même fourni aux Seahawks une liste d’équipes qu’il renoncerait à sa clause de non-échange pour rejoindre s’il en était ainsi.

Cela ne l’a jamais fait.

Mais malgré tout ce drame – réel ou perçu – le coéquipier le plus accompli de Wilson dit que tout va bien dans le nord-ouest du Pacifique, les ponts du quart-arrière avec le reste du vestiaire restant entièrement intacts.

« Je pense, honnêtement, que cela fait partie du fonctionnement de la ligue. Si vous perdez et n’allez pas au grand match, ils essaient toujours de comprendre ce qui n’a pas fonctionné, ce qui s’est passé », a déclaré le secondeur de Seattle Bobby Wagner à USA TODAY Sports sur Vendredi.

« Et donc je pense qu’après que Russell a fait quelques-uns de ces commentaires, je pense que c’était une opportunité pour beaucoup de gens de courir avec.

« J’ai vraiment l’impression que c’était un peu exagéré, mais il n’y a plus que de l’eau sous le pont maintenant. »

En supposant, au moins, que le manteau neigeux dans le nord-ouest du Pacifique ne fonde pas soudainement.

Après tout, les Seahawks ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs éliminatoires et n’ont pas atteint le match de championnat NFC depuis la saison 2014. Et bien qu’ils aient ajouté l’ailier rapproché Gerald Everett en agence libre, échangé contre le garde Gabe Jackson et re-signé le porteur de ballon Chris Carson et l’ailier défensif Carlos Dunlap, le rival de la division 49ers, Cardinals et Rams a fait des mouvements beaucoup plus notables pendant l’intersaison. Avec autant de joueurs clés revenant de blessures, on s’attend généralement à ce que San Francisco fasse une offre pour récupérer le trône de division que Seattle siégeait d’ici la fin de 2020.

Pour sa part, Wilson a tenté de calmer les eaux en juin, niant avoir jamais voulu être traité tout en déclarant : « Nous sommes sur la même longueur d’onde. Nous sommes ici pour faire ce que nous sommes censés faire, et c’est pour tout gagner.

« Je suis surexcité. Je suis excité par qui nous avons, les gars que nous avons, excité où nous sommes. La relation de Coach (Pete) Carroll et moi ne pourrait pas être plus forte là-dessus. … Mon objectif est de gagner. Gagner signifie tout pour moi.

Wagner, six fois dans la première équipe All-Pro et un choix de deuxième ronde en 2012 – Wilson a été sélectionné lors de la troisième ronde cette année-là – ressent la même chose mais reconnaît les défis de garder un noyau talentueux ensemble après avoir regardé le célèbre « Seahawks » Legion of Boom » s’érode au fil des ans. À moins que le secondeur KJ Wright ne re-signe bientôt, Wagner sera le seul survivant des défenses du Super Bowl de Seattle.

« Je pense qu’en vieillissant – pour moi – j’ai toujours eu l’idée que je voulais jouer pour les Seahawks toute ma carrière. Donc j’ai su à un moment donné, alors que nous avons commencé à monter là-bas au fil des là-bas dans l’âge, nous n’allions pas pouvoir jouer les uns avec les autres pendant longtemps », a déclaré Wagner, 31 ans, tout en cochant les départs progressifs de Kam Chancellor, Richard Sherman, Earl Thomas, Cliff Avril et plus. .. tout en gardant espoir, Wright revient.

« Les choses s’arrangent… j’espère que l’équipe prendra la bonne décision. »

