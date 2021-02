Bobby Shmurda, rappeur viral de «  Shmoney Dance  », rentrera de prison de Quavo de Migos

Bobby Shmurda se prépare à sa sortie de prison – et, grâce à son collègue rappeur Quavo, il est déjà rentré chez lui.

Dans une interview avec Billboard publiée lundi, le membre de Migos, de son vrai nom Quavious Keyate Marshall, a révélé qu’il viendrait chercher Shmurda de prison, après sa libération mardi.

« Je vais chercher mon gars », a déclaré Quavo. « Personnellement, je vais aller chercher Bobby Shmurda. Je suis sur le point d’aller le chercher. Je vais le laisser vous montrer comment je vais le chercher, oui. »

Et selon Quavo, la sensation virale du hip-hop attend déjà avec impatience son retour à la musique.

«Ça va être gros», dit-il.

En 2016, Shmurda, un rappeur à la hausse grâce à un clip vidéo viral de 2014 qui a popularisé la «danse Shmoney», a été condamné à sept ans de prison après un plaidoyer de culpabilité pour avoir conspiré avec un gang de prétend qu’il a été entraîné à prendre). Selon Billboard et NPR, il devrait être libéré sous condition mardi de la prison de New York.

Shmurda a remercié ses fans « d’être restés fidèles » tout au long de sa phrase dans un message publié sur son Instagram Story lundi.

« Je vous aime tous et j’ai hâte de vous voir tous bientôt », at-il ajouté. Le rappeur a également posté une scène du film « King of New York » sur Instagram lundi et a écrit: « Comment le (juron) vous oubliez-moi »

Shmurda, 26 ans, dont le nom de naissance est Ackquille Pollard, est surtout connue pour «Hot Boy», une chanson à succès avec des rimes sur les fusillades. Lui et Chad «Rowdy Rebel» Marshall – un autre artiste hip-hop qui a également plaidé coupable dans la même affaire – ont gagné en notoriété avec leur performance dans la vidéo «Shmoney Dance», qui compte environ 29 millions de vues sur YouTube lundi.

Les autorités ont arrêté Shmurda à la fin de 2014 après avoir quitté un studio d’enregistrement près du Radio City Music Hall, quelques jours seulement après avoir interprété «Hot Boy» devant une audience de télévision nationale sur «Jimmy Kimmel Live». Les enquêteurs ont trouvé deux armes de poing et une petite quantité de crack dans une voiture dans laquelle il se trouvait, ont indiqué les autorités.

Un acte d’accusation a inculpé Shmurda et plus de 15 accusés de divers crimes, notamment meurtre, tentative de meurtre, voies de fait et trafic de drogue. Les tirs du gang ont fait un rival mort, blessé un spectateur innocent assis sur une chaise pliante devant une maison de Brooklyn et provoqué un pandémonium devant une discothèque à Miami Beach, en Floride, ont déclaré les autorités.

Les documents judiciaires ont allégué que Shmurda avait déjà tiré une arme sur une foule de personnes devant un salon de coiffure à Brooklyn. Ils ont également déclaré qu’il était présent lors d’une confrontation en 2015 entre des gangs de drogue rivaux devant un palais de justice de Brooklyn où des coups de feu ont été tirés.

Contribution: Tom Hays, Associated Press