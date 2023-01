Bobby Petrino devrait devenir le coordinateur offensif de Texas A&M, 3 semaines après avoir rejoint l’UNLV : Sources

Bobby Petrino est en train de finaliser un accord pour devenir le prochain coordinateur offensif de Texas A&M, ont déclaré plusieurs sources de programme connaissant la location L’athlétisme. Voici ce que vous devez savoir :

Petrino a accepté le rôle de coordinateur offensif de l’UNLV en décembre après trois saisons en tant qu’entraîneur-chef de l’État du Missouri.

Il a mené les Bears à un dossier de 18-15 et à deux apparitions en séries éliminatoires du FCS au cours de cette période.

Petrino était auparavant entraîneur-chef à Louisville, Arkansas et Western Kentucky.

Texas A&M a terminé 5-7 la saison dernière, sa première saison perdante depuis 2009.

Passé

Petrino a 14 ans d’expérience en tant qu’entraîneur-chef tout en travaillant à Louisville (2003-06, 2014-18), Arkansas (2008-11) et Western Kentucky (2013). Il a également entraîné 13 matchs avec les Falcons d’Atlanta en 2007. Il a duré moins d’une saison complète dans la NFL avant de quitter Atlanta pour occuper un emploi avec l’Arkansas.

Après 13 victoires au cours de ses deux premières saisons en Arkansas, Petrino est allé 21-5 en 2010 et 2011, emmenant les Razorbacks à leur premier bol BCS et leur première saison de 11 victoires depuis 1977. Les choses ont pris un tournant lorsque Petrino a été impliqué dans une moto. accident le 1er avril 2012 et a menti à l’école et aux médias sur les détails de l’accident. L’Arkansas a découvert plus tard que Petrino avait une liaison extraconjugale avec un coordinateur du développement des étudiants-athlètes du programme de football qui était à l’arrière de sa moto lors de l’accident.

Les Razorbacks ont renvoyé Petrino neuf jours après l’accident en raison de sa malhonnêteté à plusieurs reprises au sujet de l’incident.

Petrino a été entraîneur dans l’ouest du Kentucky pendant une saison avant de retourner à Louisville en 2014. Il a été entraîneur-chef pendant les trois saisons de Lamar Jackson en tant que quart-arrière, y compris sa campagne gagnante de Heisman en 2016. Le deuxième passage de Petrino avec les Cardinals a conduit l’école à le renvoyer en Novembre 2018 avec deux matchs à jouer dans la saison. Louisville était sur un dérapage de sept matchs au moment du licenciement de Petrino.

Pourquoi le changement soudain de l’UNLV ?

Petrino était à l’origine candidat au poste de coordinateur offensif Texas A&M au cours des premières semaines de recherche de Fisher, il y avait donc eu une communication entre Fisher et Petrino le mois dernier. Alors que Fisher poursuivait ses recherches, Petrino a choisi de se rendre à Las Vegas, où Barry Odom a été nommé entraîneur-chef.

Mais c’est un travail de coordinateur SEC, qui le paiera presque certainement mieux et les Aggies ont plus de talent offensif avec lequel travailler. Petrino et Fisher se sont affrontés lorsqu’ils étaient tous les deux dans l’ACC, il y a donc une familiarité entre eux. Et c’est une conférence que Petrino a déjà entraînée avec l’Arkansas. — Khan

Qu’apporte-t-il à Texas A&M ?

Petrino a une expérience antérieure d’entraîneur-chef et a eu du succès offensif dans la SEC (à Arkansas) et ailleurs dans le Power 5, où Jackson a remporté le trophée Heisman sous Petrino à Louisville. Il est allé 18-15 en trois saisons à Missouri State et a emmené les Bears aux séries éliminatoires du FCS à deux reprises.

Les chiffres offensifs des Bears n’étaient pas époustouflants en 2022, car ils se classaient 35e pour l’attaque par la passe et 33e pour l’efficacité de la passe. Missouri State a récolté en moyenne 27,3 points par match la saison dernière sous Petrino et a terminé 5-6. — Khan

Pourquoi ce mouvement est-il important pour les Aggies ?

Après avoir licencié l’ancien coordinateur offensif Darrell Dickey après la saison, Fisher a déclaré aux responsables d’A&M dans les coulisses qu’il avait l’intention d’abandonner ses fonctions d’appel au jeu. Tout au long de sa carrière d’entraîneur-chef, Fisher a appelé des jeux, mais lors d’une conférence de presse le mois dernier, il a noté qu’il “espérait” qu’il pourrait confier ces responsabilités au prochain coordinateur offensif afin qu’il puisse se concentrer sur la gestion globale du programme.

L’ajout de Petrino sera une expérience intéressante. L’attaque a été la principale raison pour laquelle les Aggies ont tant lutté cette saison, terminant avec un dossier de 5-7, qui comprenait une séquence de six défaites consécutives, leur plus longue en 50 ans. Les changements offensifs apportés par Petrino joueront un rôle important dans le sort des Aggies en 2023.

(Photo : Brett Rojo/USA Today Sports)