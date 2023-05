Bobby Miller de McHenry se concentre sur la dernière saison du lycée, pas sur les rêves de la MLB – Shaw Local

L’attention est à venir, que Bobby Miller, senior de McHenry, soit prêt ou non.

Chaque fois qu’il monte sur le monticule pour un départ, il y aura des éclaireurs avec des pistolets rapides pointés dans sa direction, analysant chaque mouvement du droitier de 6 pieds 5 pouces.

L’approche que Miller adopte ne pourrait pas être plus discrète, bien que les trois prochains mois pourraient déterminer si Miller emmène sa bourse à Louisville ou s’il est sélectionné suffisamment haut lors du repêchage des joueurs de première année de la Major League Baseball le 12 juin pour devenir professionnel.

« Honnêtement, la saison n’a même pas commencé, donc je ne sais même pas exactement où j’en suis en ce moment », a déclaré Miller. « Pour le moment, j’essaie juste de me concentrer sur cette saison de lycée. »

Avec Miller et Mike Lasiewicz, qui est signé avec le nord de l’Illinois, au sommet de la rotation, McHenry s’attend à participer à la conférence de Fox Valley et à être une équipe qui peut faire une course profonde dans le tournoi d’État de classe 4A.

Miller, deux fois sélectionné dans la première équipe du Northwest Herald All-Area, veut juste s’occuper de ses affaires sur le terrain et laisser le reste s’arranger.

« C’est assez excitant. C’est super pour Bobby, mais il ne veut vraiment pas penser à ça, il veut juste que nous soyons bons », a déclaré l’entraîneur des Warriors, Brian Rockweiler. « Bobby minimise vraiment ce genre de choses. Vous essayez de lui en parler et il n’en parle pas vraiment beaucoup. Il dit juste, ‘Nous allons être vraiment bons.’ ”

Miller avait une fiche de 5-2 avec une MPM de 1,98 et 76 retraits au bâton en 55 manches la saison dernière. Il en a retiré neuf et a réussi un circuit alors que les Warriors battaient Cary-Grove, 4-0, lors de leur premier match régional CG.

MIller a pris environ 15 livres et pèse maintenant 208. Il a travaillé sur la mécanique avec l’entraîneur des lanceurs Dan Durst à la Players Choice Academy à Algonquin pour essayer de rester plus grand afin qu’il lance plus en descente. Il atteignait le bas des années 90 la saison dernière et a été chronométré lors des entraînements de pré-saison à 92 mph, a déclaré Rockweiler. Le fait est que Miller a dit qu’il suivait son rythme et qu’il ne lançait pas encore à 100%.

« Il s’est beaucoup amélioré », a déclaré Rockweiler. « Il a toujours été bon, mais sur le plan de la régularité, il a l’air d’être en forme à la mi-saison. Ses lancers hors vitesse sont excellents.

Un autre entraîneur du FVC, John Sarna du Hampshire, a entraîné l’équipe de l’Association des scouts de Chicago aux Championnats du monde WWBA 2016 en octobre à Jupiter, en Floride.

« [MIller] l’a vraiment amené à un autre niveau », a déclaré Sarna. « Notre dernier jour là-bas, Bobby a lancé deux manches, et c’est le meilleur que beaucoup de gens l’aient vu. Il était exceptionnel. Son truc était électrique. Il y avait un éclaireur des White Sox là-bas qui était ravi des progrès de Bobby. Il a déclaré: « J’ai vraiment hâte de le voir au printemps car c’est la dernière opportunité avant son premier repêchage. » ”

Sarna a dit qu’il pense que Miller sera repêché quelque part. Vient ensuite l’argent que l’équipe de rédaction offrira et si Miller et ses parents envisageront de renoncer à l’université. Rockweiler a déclaré que Miller avait eu quatre visites à domicile d’équipes des ligues majeures.

« Nous entendons des choses différentes », a déclaré Rockweiler. « J’ai parlé à [one scout], ils ont dit qu’ils ne voulaient pas contrarier Louisville parce qu’ils ont du respect pour leur entraîneur (Dan McDonnell), mais il pourrait être contrarié cette fois. Un autre dépisteur disait qu’ils avaient un choix au premier tour, mais ils ne prennent pas les lycéens au premier tour, mais il n’a pas vu Bobby là-bas quand ils ont choisi au deuxième tour. S’il continue à lancer comme il l’a fait devant certains de ces gars, il peut certainement s’aider lui-même.

Miller a encore amélioré son statut le mois dernier lors de la vitrine Prep Baseball Report Super 60 à Mokena. Encore une fois, il a fait preuve d’un grand commandement avec sa vélocité qui a attiré l’attention des éclaireurs.

Miller travaille avec Durst pendant les intersaisons depuis qu’il a 14 ans. Il a lancé avec Elite Baseball Training ces derniers étés, mais ne lancera pas avec cette équipe cette année.

« Les choses se sont plutôt bien passées », a déclaré Miller. « Je pense qu’ils ont aimé ma taille et mon hors-vitesse, la façon dont ma mécanique a changé. »

Rockweiler apprécie l’attitude équilibrée de Miller et son éthique de travail, ainsi que ses capacités.

« Il est toujours dirigé par l’exemple ; il est toujours le premier dans les sprints, il n’enlève jamais rien », a déclaré Rockweiler. «Il soulève fort dans la salle de musculation, il fait tout ce qui est en plus. Il joue un rôle plus actif en tant que leader.