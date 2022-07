Bobby Miller, ancien de McHenry, commence le jeu Futures MLB et en retire 3 – Shaw Local

Bobby Miller, diplômé de McHenry en 2017, a été titularisé samedi soir pour la Ligue nationale lors du MLB All-Star Futures Game à Los Angeles.

Miller a lancé collégialement pendant trois saisons à Louisville avant d’être sélectionné 29e au total par les Dodgers de Los Angeles lors du repêchage de la MLB 2020. L’action de Miller n’a fait qu’augmenter depuis.

Miller, le joueur de baseball de l’année 2017 du Northwest Herald, a retiré trois buts samedi et a accordé un point dans sa seule manche de travail. L’espoir des Baltimore Orioles, Gunnar Henderson, a fait un premier but sur balles pour ouvrir le match et est venu marquer sur un simple avec un retrait de l’espoir des Texas Rangers, Dustin Harris.

Miller a suivi avec des retraits au bâton consécutifs pour clôturer la première manche.

Miller est passé au n ° 26 dans la dernière mise à jour de MLB.com à son liste des 100 meilleurs prospects et est classé deuxième parmi les espoirs des Dodgers, derrière le seul receveur Diego Cartaya.

Le droitier de 23 ans a compilé une fiche de 4-3 en 15 départs avec la filiale Double-A des Dodgers, les Tulsa Drillers. Miller, qui pourrait atteindre les ligues majeures plus tard cette saison, possède une MPM de 4,12 avec 82 retraits au bâton en 67 2/3 manches.

La région du comté de McHenry a été représentée dans le Futures Game pour la deuxième saison consécutive. L’espoir de lanceur des Pirates de Pittsburgh, Quinn Priester, diplômé de Cary-Grove en 2019, a affronté trois frappeurs lors du match Futures 2021, en retirant un et en marchant un.

Priester, 21 ans, a récemment fait ses débuts dans la saison avec la courbe Double-A d’Altoona après qu’une blessure oblique le dernier jour de l’entraînement printanier l’ait retardé de six semaines. Priester est classé 34e dans le classement des meilleurs prospects de MLB.com et troisième au classement général de l’organisation Pirates.