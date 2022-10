Bobby Lashley perd Seth Rollins après l’agression de Brock Lesnar

La WWE a diffusé un épisode bourré d’action de Monday Night RAW le 10 octobre. L’épisode marquait le spécial du 25e anniversaire de D-Generation X, ainsi les vétérans Triple H, Shawn Michaels, Road Dogg et X-Pac étaient tous présents pour célébrer le jalon. . En parlant de célébrations, la WWE a organisé une fête pour Miz qui a eu 42 ans samedi.

La carte de match a eu quelques combats passionnants alors qu’Austin Theory affrontait son ancien mentor, Johnny Gargano. Bobby Lashley a également maintenu sa position de champion le plus actif de la liste en défendant son championnat américain contre Seth “Freaky” Rollins. La Bête est retournée à la WWE pour en finir avec certaines affaires inachevées.

Découvrez tout cela et plus encore dans les faits saillants complets de Monday Night RAW :

DX a ouvert le spectacle, Bloodline interrompu par Matt Riddle

L’épisode a commencé avec DX s’amusant dans les coulisses, Triple H étant le nouveau patron de la promotion au lieu du rebelle qu’il était autrefois. C’était la quintessence de l’humour immature, mais ils s’en sont plutôt bien sortis.

À l’intérieur de l’arène, The Bloodline s’est rendu sur le ring. Les Usos, Paul Heyman, Solo Sikoa, Sami Zayn et Roman Reigns étaient tous présents pour la première. Matt Riddle a ensuite interrompu The Bloodline pendant que le chef tribal discutait de difficultés spécifiques. Il a défié le champion universel incontesté de la WWE Reigns en acceptant le défi d’affronter Sami Zayn.

Match en simple : Johnny Gargano affronte Austin Theory

Gargano et Theory ont finalement emmené leur relation père-fils transformée en querelle sur le ring lors du premier combat de la nuit.

Dès la première cloche, aucun des deux hommes n’a hésité à attaquer. Theory a immédiatement saisi Gargano sur ses épaules, mais Johnny Wrestling s’est échappé et a simulé un superkick pour le renverser. Ils ont commencé à se battre comme des ennemis féroces à partir de ce moment.

La théorie a exploité son avantage de puissance pour dicter les échanges plus physiques, mais l’expertise et la rapidité chevronnées de Gargano ont maintenu le combat principalement au niveau. Gargano a remporté la victoire avec sa célèbre fronde DDT et a effectué le tombé sur Theory.

Match en simple : Rey Mysterio contre Chad Gable

Chad Gable a affronté le vétéran Rey Mysterio lundi soir RAW. Ils ont commencé par une routine formidable pour démontrer leur vitesse et leurs capacités techniques. Gabe semblait avoir une longueur d’avance sur Mysterio au début, mais le maître du 619 ne lui permettrait pas d’avoir le dessus pendant longtemps.

Dominik et Rhea Ripley ont ensuite semblé distraire Rey. Dom, Ripley et Otis ont regardé à l’extérieur du ring pendant que Gable et Rey continuaient à lutter. Rey a gagné en décrochant une épingle sur Gable, mais l’action était loin d’être terminée.

Malgré le fait que le Maître du 619 est passé à l’offensive contre les nouveaux membres du Jugement dernier Finn Bálor et Damian Priest, il a nié les demandes de son fils de le frapper. Dominik a tendu une embuscade au légendaire Luchador par derrière et a terminé le 619 sur son propre père alors qu’il tournait le dos pour partir.

OC marque le retour de la WWE, Bayley combat Candice LeRae

AJ Styles est sorti pendant la promo du Judgment Day et a déclaré que Balor avait raison depuis le début. Lui et Balor se sont étreints, mais AJ a rapidement précisé qu’il ne les qualifiait pas d’amis. Karl Anderson et Doc Gallows sont descendus et ont rejoint Styles.

Pendant que les six autres gars se bagarraient, Ripley a quitté le ring. Gallows et Priest ont fait équipe, Anderson a poursuivi Dom et Styles a affronté Balor. Alors que Styles et ses amis chassaient le reste du gang, le Nightmare s’empara de Dom et traversa la foule.

Pendant ce temps, Candice LeRae a obtenu une épingle rapide sur Bayley lors de leur rencontre en tête-à-tête.

Dexter Lumis organise l’anniversaire de The Miz

La fête d’anniversaire du Miz était la suivante. La bague était habillée de décorations et comportait une table de cadeaux. Maryse avait offert une batte à The Miz avant leur sortie, alors il l’a emmenée sur le ring. Dexter Lumis a ruiné The Miz’s Birthday Bash, envoyant The A-Lister courir dans les collines et laissant Maryse couverte de gâteau.

Bobby Lashley vs Seth Rollins : assaut surprise contre le champion américain

Brock Lesnar est réapparu de manière inattendue quelques instants avant le match revanche du championnat des États-Unis entre Bobby Lashley et son challenger Seth “Freakin” Rollins !

Entouré d’officiels de la WWE et de professionnels de la santé, Lashley, visiblement blessé, a insisté pour continuer le prochain combat pour le titre malgré les insultes personnelles de The Visionary. Bien qu’il ait vaillamment défendu Rollins, Lashley finit par succomber à l’assaut continu de son adversaire alors que Rollins frappe un Stomp tonitruant pour s’emparer du titre américain.

Match en simple : Matt Riddle contre Sami Zayn

Matt Riddle a affronté Sami Zayn en tête-à-tête deux nuits après avoir forcé Seth “Freakin” Rollins à taper à l’intérieur du Fight Pit à WWE Extreme Rules. Pendant le match, Jey Uso a empêché son frère Jimmy Uso de faire de même. Après quelques bouffonneries supplémentaires avec The Usos, Jedusor a décroché le RKO pour gagner.

Événement principal : Réunion DX

La soirée s’est terminée par la réunion massive du 25e anniversaire de DX. Triple H, HBK, Road Dogg et X-Pac étaient tous présents. Chaque homme a eu la possibilité de parler. Ils ont plaisanté sur leur âge, mais ils avaient toujours la foule dans la paume de leurs mains. Pour couronner la première saison de Raw, ils ont porté un toast à 25 ans de DX.

