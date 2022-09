Bobby Lashley ferme Seth Rollins et Bayley-Bliss entrent en collision dans un match de règles extrêmes

WWE RAW cette semaine a vu le champion des États-Unis Bobby Lashley défendre son titre contre Seth “Freaking” Rollins tandis qu’Austin Theory affrontait Kevin Owens. Ailleurs, les Brawling Brutes ont affronté les Street Profits et plus tard, le Judgment Day a verrouillé les cornes contre Matt Riddle et Rey Mysterio.

Voici tous les faits saillants et les résultats de l’épisode WWE à indice d’octane élevé de Monday Night RAW:

Match de championnat des États-Unis : Bobby Lashley (C) contre Seth “Freaking” Rollins

Rollins a fait son entrée pour son combat de championnat américain contre Lashley dès le début de l’événement. La WWE leur a donné beaucoup de temps, car les entrées et les présentations officielles ont pris un peu plus de cinq minutes.

Alors que The All Might avait le dessus en termes de puissance, son adversaire plus rapide a gardé le champion sur ses gardes pendant la majeure partie du match. Cependant, l’ancien combattant du MMA a continué à trouver des méthodes pour neutraliser certains des mouvements les plus puissants de Rollins.

Les deux combattants se sont acharnés jusqu’aux derniers instants du match. Cela a nécessité l’intervention de Matt Riddle qui a distrait Rollins et a aidé Lashley à forer son challenger avec une lance vicieuse pour assurer la victoire et défendre son titre.

Match 1 contre 1 : Kevin Owens contre Austin Theory

La théorie a agressé Owens dès qu’il est entré dans le tablier, mais cela a juste semblé motiver KO à abattre son jeune concurrent.

Le plus jeune Mr Money in the Bank n’a pas abandonné facilement et a rapidement repris le dessus. Alors que l’émission passait à la publicité, The Prize Fighter s’est retrouvé sur la défensive une fois de plus.

Alors que Theory se moquait d’Owens, son ancien ami Johnny Gargano a stupéfié M. Money in the Bank en lui volant sa valise. Owens a profité de la mêlée qui a suivi et a cloué Theory avec le Pop-up Powerbomb pour assurer la victoire.

Match par équipe : Street Profits vs Brawling Brutes

Ridge Holland et Butch ont fait une apparition pour promouvoir leurs ambitions de remporter les championnats par étiquette, mais ils ont été coupés par Montez Ford et Angelo Dawkins. Des insultes ont été lancées et un défi a été lancé, ce qui a entraîné un match impromptu.

Butch a une fois de plus démontré sa nature animale, en frappant une épingle en mordant l’oreille d’Angelo Dawkins.

Les Profits se sont bien battus, mais les Brutes ont creusé profondément et ont gagné avec un coup de pied en scie circulaire et un combo Powerslam. Les Brutes entreront maintenant dans leur match pour le titre vendredi avec une victoire massive à leur actif.

Match par équipe : Judgment Day contre Rey Mysterio et Matt Riddle

Finn Balor et Damien Priest ont été mis en place pour un match intense contre le duo de Rey Mysterio et Matt Riddle. Balor et Priest avaient l’avantage numérique et mental avec Rhea Ripley et Dominik Mysterio routant pour eux au bord du ring.

Au cours de la rencontre, Priest a agressé le dos de The Original Bro avec un Chokeslam dévastateur sur le tablier du ring. Rhea Ripley a ensuite pris les choses en main, laissant tomber The Original Bro avec un suplex arrière à l’extérieur.

De la même manière que Riddle était intervenu dans le combat de Rollins plus tôt dans la soirée, The Visionary a fait de même avec Rollins, retirant Riddle du concours.

Dominik se laissa tomber à genoux lorsque Rey Mysterio attrapa une chaise en acier pour tenir Rollins à distance, présentant son visage à son père pour l’attaquer. Bien que Rey ait refusé, le tumulte a suffi à Bálor pour remporter le match avec un coup de grâce.

Main Event, Extreme Rules Match : Alexa Bliss contre Bayley

Bayley et Alexa Bliss se sont affrontées sur le ring pour la première fois en plus de deux ans. Avec une longue histoire entre eux, les deux ont été violents dès le début.

La déesse a affiché un côté plus sauvage que ce que nous avons vu depuis son retour, grâce aux remarques cinglantes de Bayley plus tôt dans la soirée atteignant Bliss.

Bliss a également fait preuve de ténacité malgré une blessure au genou à l’extérieur du ring. Le modèle de rôle a persisté dans son assaut sur le genou de Bliss, et elle croyait avoir gagné le match avec Bayley contre Belly, mais la déesse a été expulsée. Avec son mouvement mortel de Rose Plant, Bayley a vaincu probablement son ennemi le plus redoutable et a clôturé le spectacle de la manière la plus dominante.

