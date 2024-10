Bobby Lashley fait ses débuts sur AEW Fright Night Dynamite

Après des mois de rumeurs, l’ancienne star de la WWE Bobby Lashley a fait ses débuts mercredi lors de l’AEW Fright Night Dynamite en menant un combat contre Swerve Strickland.

Strickland venait de battre Shelton Benjamin lors de l’événement principal de la soirée lorsque MVP a alors appelé quelqu’un. Quelques secondes plus tard, les lumières se sont éteintes et Lashley a émergé, entrant dans le ring et se retrouvant face à face avec Strickland.

Benjamin a ensuite sauté sur le tablier et Strickland l’a poursuivi, ce qui a conduit Lashley à l’exposer. MVP a ensuite éliminé Prince Nana, laissant Lashley et Benjamin attaquer Strickland. Les trois hommes ont également tabassé plusieurs membres de la sécurité qui tentaient de monter sur le ring, se tenant debout au-dessus de tout le monde.

MVP a alors saisi le micro et a dit : « Devinez qui est de retour dans les affaires ? – un rappel à l’unité anciennement appelée Hurt Business à la WWE, qui devrait s’appeler Hurt Syndicate à AEW.

Aux côtés de MVP et Benjamin, Lashley, 48 ans, est devenu agent libre plus tôt après de longues périodes avec la WWE cette année. Il n’a pas lutté depuis un match de house show de la WWE en mai en France, et ce sera sa première action en dehors de la WWE depuis 2018, lorsqu’il était à la TNA.

