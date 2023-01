Bobby Lashley devient un nouveau concurrent pour le match de championnat des États-Unis

La dernière édition de WWE RAW s’est ouverte avec The Usos et Solo Sikoa sur le ring. Ils ont été rejoints par le Solo Sikoa dans le segment d’ouverture de l’édition.

Jimmy Uso et Jey Uso ont été vus en train de discuter et les champions par équipe incontestés de la WWE se sont vantés de la Bloodline et de sa suprématie. Bobby Lashley, quant à lui, est apparu dans l’émission afin de s’imposer comme le meilleur interprète.

Lashley avait fait son retour à la WWE la semaine dernière et il avait également une promo pour l’événement principal. Le WWE RAW du lundi soir a également présenté un événement principal à six pour adjuger le nouveau candidat n ° 1 pour défier le champion des États-Unis de la WWE, Austin Theory.

Solo Sikoa contre Mustafa Ali

Le premier match a eu lieu entre Solo Sikoa et Mustafa Ali. Sikoa a non seulement réussi à vaincre Ali, mais il a également dû faire face à d’autres forces extérieures. Kevin Owens et The Usos étaient présents au bord du ring et ils ont continué à avoir un impact sur le match.

Ali a réussi à profiter de la distraction et il a frappé Sikoa avec une tornade DDT. Sikoa a réussi à survivre et l’ancien champion nord-américain NXT a proposé un Samoan Spike pour enregistrer une victoire.

The Street Profits contre Cédric Alexander et Shelton Benjamin

Le match entre The Street Profits et Cedric Alexander et Shelton Benjamin s’est avéré être une affaire passionnante et pleine d’action car les deux parties ont présenté un spectacle de premier ordre.

Mais Angelo Dawkins et Montez Ford semblaient en quelque sorte un peu plus confiants. Leur attaque implacable a finalement porté ses fruits puisque Street Profits a remporté une victoire par tombé.

Elias contre Omos

Le combat entre Elias et Omos a peut-être été un peu trop court mais il a tout de même réussi à captiver les spectateurs. Omos a livré un chokeslam venimeux pour que la broche gagne.

Le jour du jugement contre Alpha Academy

Le jour du jugement – Damian Priest et Dominik Mysterio, a remporté une victoire lundi contre l’Alpha Academy – Chad Gable et Otis. Dominik a remporté le coup crucial du match après avoir couvert Gable pour que la broche gagne.

Iyo Sky contre Mia Yim

Mia Yim a remporté le match contre Iyo Sky mais l’ancien champion de l’Impact Knockouts aurait voulu gagner de manière plus convaincante.

Candice LeRae était intervenue pour frapper Sky et Yim ne s’est pas trompé en tirant pleinement parti de la situation. Yim a produit une défaite de l’Est pour que la broche gagne.

Bronson Reed contre Akira Tozawa

La rencontre entre Bronson Reed et Akira Tozawa s’est avérée être une affaire assez unilatérale. Reed n’a pas rencontré beaucoup de problèmes lorsqu’il a réussi un Tsunami Splash pour enregistrer une victoire.

Élimination du concurrent n ° 1 à six voies

Le dernier événement de la soirée a réuni Seth Rollins, Dolph Ziggler, Bobby Lashley, Baron Corbin, The Miz et Finn Balor. Les six participants ont pris part à un match d’élimination alléchant. Lashley a finalement remporté une victoire pour devenir le nouveau candidat principal au champion des États-Unis de la WWE, Austin Theory.

