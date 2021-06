Bobby Lashley bat Xavier Woods au concours Hell in a Cell et autres faits saillants

Juste un jour après sa victoire écrasante contre Drew McIntyre, Bobby Lashley s’est à nouveau retrouvé enfermé dans la cellule. Cependant, cette fois, ce n’est pas McIntyre qui a défié le champion de la WWE pour son titre. Mais, l’univers de la WWE a introduit un tout nouveau scénario en guise de préparation pour leur événement Money in the Bank de juillet. McIntyre n’est plus autorisé à défier Lashley et il semble qu’il ait trouvé ses nouveaux rivaux dans les membres de New Day Kofi Kingston et Xavier Woods. La confrontation entre le trio lundi soir a conduit Lashley à accepter d’affronter Kingston pour un tir au titre le mois prochain et le lutteur américain de 44 ans combattant Xavier Woods à l’intérieur de Hell in a Cell lors de l’événement principal WWE Raw de lundi soir.

Bobby Lashley contre Xavier Woods : Bobby Lashley a survécu au défi de Xavier Woods lors de sa deuxième nuit consécutive à Hell in a Cell alors qu’il se prépare à affronter l’ancien champion de la WWE Kingston dans quelques semaines pour défendre son titre. Lashley a vaincu Woods par soumission.

Ricochet contre AJ Styles: Ricochet s’est qualifié pour l’événement Money in Bank en écrasant AJ Styles lundi soir. Dans le combat d’ouverture du match, Ricochet a battu Styles par tombé après avoir été distrait par les Viking Raiders.

Asuka et Naomi contre Eva Marie et Doudrop : Eva Marie et Doudrop ont été battues par Asuka et Naomi par tombé lors d’une rencontre de qualification par équipe pour Money in the Bank.

Rhea Ripley contre Charlotte Flair : Rhea Ripley affrontera Charlotte Flair pour Money in the Bank en simple féminin. Le drame a commencé par un combat verbal entre Ripley et Sonya Deville, Adam Pearce. Deville et Pearce n’étaient pas satisfaits de Ripley pour sa disqualification intentionnelle à Hell in a Cell. Cependant, le trio a été interrompu par Flair et cela a conduit au match revanche de Flair et Ripley au Money in the Bank.

John Morrison contre Randy Orton : John Morrison a battu Randy Orton pour confirmer sa naissance dans le match de qualification Money in the Bank.

Alexa Bliss et Nikki Cross contre Nia Jax et Shayna Baszler : Alexa Bliss et Nikki Cross ont également confirmé sa place dans un Money in the Bank en battant Nia Jax et Shayna Baszler.

Devinette contre Drew McIntyre : McIntyre a perdu contre Riddle dans le match de qualification Money in the Bank via un tombé.

