Bobby Kataria, “influenceur” d’Instagram, bloque Dehradun Road pour se servir un verre, fait face à la musique

Dans un incident bizarre, une enquête a été lancée par le directeur général de la police d’Uttarakhand, Ashok Kumar, après qu’une vidéo de l’influenceur Instagram Bobby Kataria consommant de l’alcool sur une route très fréquentée de Dehradun soit devenue virale. Tout a commencé le 28 juillet lorsque Kataria, résident de l’Haryana, a mis en ligne la vidéo sur son compte vérifié. Le court clip a maintenant déclenché une colère généralisée. L’influenceur compte environ 6,3 lakh d’abonnés sur la plateforme de partage de photos et de vidéos.

Dans la vidéo, Kataria peut être vue assise sur une chaise au milieu d’une route et consommant de l’alcool. Tournée par l’un de ses assistants, la vidéo est accompagnée d’une musique de fond qui dit “Roads apne baap ki”.

Une enquête a été ouverte sur le sujet. DGP Kumar, dans un rapport du Times of India, a déclaré : “L’homme vu dans la vidéo bloque la route et consomme de l’alcool en public.” Il a en outre ajouté que cela est totalement inacceptable et que des mesures strictes seront prises.

Pendant ce temps, plus tôt, une vidéo d’étudiants consommant de l’alcool dans un bus à Chengalpattu au Tamil Nadu est devenue virale. Le clip montrait un groupe buvant de la bière. Un rapport de India Today a déclaré que la vidéo était initialement considérée comme ancienne, mais plus tard, il a été confirmé qu’elle était récente. Les élèves venaient d’une école publique de Chengalpattu. Ils voyageaient de Thirukazhukundram à Thachur. Le responsable de l’éducation du district a déclaré que son département avait pris note de l’incident et que la police menait une enquête, a indiqué le rapport India Today.

Dans un autre incident, plongeant sous l’influence de l’alcool, une femme de 29 ans s’est attirée de nouveaux ennuis pour tenter d’échapper aux flics. Elle a tenté de tromper les agents en buvant du désinfectant pour les mains avant le test respiratoire, mais n’a apparemment pas réalisé qu’il contenait également de l’alcool.

Au volant d’une Suzuki Swift, la vendeuse Sophie Nutter du Yorkshire aurait violemment fait une embardée sur la route, ce qui a entraîné un pare-brise brisé et quatre pneus crevés. Les flics ont même trouvé du sang sur la lunette arrière et un phare lorsqu’ils l’ont arrêtée. Selon Daily Mail, les flics l’ont remarquée en train de boire dans une bouteille de désinfectant pour les mains en s’approchant d’elle. Après avoir refusé de se présenter deux fois pour un alcootest, elle a finalement fourni un échantillon. La femme a enregistré 52 mcg d’alcool dans 100 ml d’haleine, ce qui dépasse de loin la limite britannique de 35 mcg.

