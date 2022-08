Bobby Kataria affirme qu’il a fumé dans un avion “factice” après avoir reçu un contrecoup massif

Bobby Kataria fait à nouveau l’actualité après avoir affirmé qu’il s’agissait d’un avion factice dans lequel on l’a vu allumer une cigarette. Son affirmation contredit complètement la déclaration de la compagnie aérienne dans laquelle elle avait confirmé que l’incident s’était produit dans l’un de ses avions en janvier de cette année. En s’adressant à ANI, Kataria a déclaré: «La vidéo dans laquelle on m’a vue en train de fumer était un avion factice et cela faisait partie de mon tournage à Dubaï. Prendre un briquet à l’intérieur de l’avion n’est pas autorisé. La déclaration intervient après qu’une vieille vidéo d’influenceur des médias sociaux a refait surface sur Internet et est devenue la raison d’une colère généralisée dans tout le pays. Le Bureau de la sécurité de l’aviation civile a confirmé que la vidéo désormais virale était ancienne et que des mesures appropriées avaient été prises contre Bobby à ce moment-là, a rapporté l’ANI.

Le ministre de l’aviation civile de l’Union, Jyotiraditya Scindia, a également pris note de la vidéo car il a déclaré qu’il n’y aurait aucune tolérance pour un tel danger.

La vidéo a été tournée lorsque l’influenceur aurait voyagé de Dubaï à New Delhi sur un vol SpiceJet le 23 janvier 2022. La vidéo a été immédiatement retirée de ses pages de médias sociaux. “La vidéo n’est pas disponible sur sa page FB/Insta. Mesures prises par la sécurité aérienne plus tôt », ont déclaré les autorités.

La vidéo montrait la star des médias sociaux allongée dans la queue du vol SpiceJet et fumant une cigarette. Il est interdit de fumer sur tous les vols, qu’ils soient intérieurs ou internationaux. Selon ANI, un porte-parole de SpiceJet a déclaré qu’aucun des passagers ou de l’équipage n’était au courant de l’acte. L’affaire a été portée à la connaissance de la compagnie aérienne le 24 janvier 2022 par le biais de publications sur les réseaux sociaux.

Récemment, il a mis en ligne une autre vidéo où il peut être vu en train de consommer de l’alcool sur une route très fréquentée de Dehradun. Une enquête a été ouverte par le directeur général de la police d’Uttarakhand, Ashok Kumar. Tout a commencé le 28 juillet lorsque Kataria, résident de l’Haryana, a mis en ligne la vidéo sur son compte vérifié. Le court clip a maintenant déclenché une colère généralisée. L’influenceur compte environ 6,3 lakh d’abonnés sur la plateforme de partage de photos et de vidéos.

Une enquête a été ouverte sur le sujet. DGP Kumar, dans un rapport du Times of India, a déclaré : “L’homme vu dans la vidéo bloque la route et consomme de l’alcool en public.” Il a en outre ajouté que cela est totalement inacceptable et que des mesures strictes seront prises.

