Bobby Hull: Winnipegger et ancien coéquipier partage des souvenirs

Sans Bobby Hull, les Jets de Winnipeg ne seraient pas dans la LNH en ce moment. C’est ce que pense l’un de ses anciens coéquipiers du regretté attaquant des Jets.

Hull est décédé lundi à l’âge de 84 ans et Joe Daley se souvient de lui comme l’un des meilleurs coéquipiers et amis qu’une personne puisse demander.

Daley a joué avec les Jets et Hull dans l’Association mondiale de hockey de la saison 1972-73 jusqu’en 1978-79.

Daley, qui est originaire d’East Kildonan, est resté à Winnipeg après sa carrière de joueur et dirige maintenant Joe Daley’s Sports and Framing avec son fils.

“Quand (Hull) s’est joint aux Jets à Winnipeg, il était probablement parmi les deux ou trois meilleurs joueurs au monde”, a déclaré Daley.

“Au fil des ans, jouer avec lui, apprendre à le connaître, voir ce qu’il pouvait apporter à la table était tout simplement incroyable.”

Daley a déclaré que Hull était une superstar sur la glace, avec sa vitesse, son habileté et à l’époque le tir le plus dur de la ligue. Hors de la glace, il faisait toujours des entrevues, signait des autographes et interagissait avec les partisans.

“J’avais beaucoup de respect pour lui et je pense qu’il avait beaucoup de respect pour moi. En tant que coéquipiers, c’est ce que vous voulez. Je pense que vous avez apporté cela dans le vestiaire et nous avez appris à être des pros.

Daley pense que Hull est l’une des raisons pour lesquelles la LNH est venue à Winnipeg.

“J’aimerais penser que nous pouvons aller encourager les Jets de Winnipeg aujourd’hui parce que Bobby et (Ben Hatskin) se sont réunis et ont décidé que Winnipeg allait devenir une ville de ligue majeure pour le hockey”, a-t-il déclaré. « C’est difficile pour moi d’imaginer que la LNH viendrait frapper à notre porte en disant : ‘Je pense que Winnipeg mérite une franchise.’ Je pense que nous avons une franchise aujourd’hui à cause de ce que nous avons tous fait en 1972. »

C’est un sentiment exprimé par l’actuel entraîneur-chef des Jets, Rick Bowness.

“Il a aidé à faire grandir la ligue là où elle est aujourd’hui en faisant venir ces quatre équipes de la (WHA) en 1979 et l’expansion continue par la suite”, a déclaré Bowness.

Lors d’une conversation avec CTV News, Daley a également été interrogé sur certaines des transgressions hors glace de Hull. Hull avait des allégations de violence conjugale et a également été condamné en 1986 pour avoir agressé un policier.

« Je sais que beaucoup de choses ont été dites et suggérées. Cela ne me sert à rien de les répéter quand je ne sais pas s’ils sont des faits ou non », a déclaré Daley.

Il a ajouté qu’en tant qu’ami et coéquipier, il n’y avait personne de mieux, mais il sait que Hull avait une vie en dehors de son amitié.

« Je ne vivais pas avec lui 24 heures sur 24. Le temps que j’ai passé avec lui était des moments amusants, de bons moments et de bons moments. Je préférerais avoir mes souvenirs de lui à cet égard plutôt que d’essayer de plonger dans des domaines de la vie des gens qui n’ont rien à voir avec moi.

Alors qu’il était avec les Jets de Winnipeg dans la WHA, Hull a disputé 411 matchs, marquant 303 buts et 638 points. Lorsque les Jets se sont rendus dans la LNH, Hull a joué une partie d’une saison avec l’équipe marquant quatre autres buts et 10 points en 18 matchs.



– Avec des fichiers de La Presse Canadienne