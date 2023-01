Bobby Hull meurt à 84 ans

Bobby Hull, membre du Temple de la renommée du hockey, est décédé à l’âge de 84 ans.

Il a joué pour les Blackhawks de Chicago et les Whalers de Hartford de la LNH ainsi que pour les Jets de Winnipeg de l’Association mondiale de hockey au cours d’une carrière professionnelle de 23 ans.

L’Association des anciens de la LNH a annoncé son décès ce matin.

En 1961, il a aidé à mener les Blackhawks à leur première Coupe Stanley en 23 ans.

Hull a été le premier joueur de l’histoire de la LNH à marquer plus de 50 buts en une seule saison. Il a établi le record de 54 en 1966 et l’a battu par quatre buts quelques saisons plus tard.

Avec son coéquipier de Chicago Stan Mikita, il a contribué à populariser la lame de bâton de hockey incurvée dans la LNH.

Sa défection subséquente aux Jets de Winnipeg de la WHA en 1972 a été le catalyseur qui a aidé à briser la mainmise de la LNH sur les joueurs. Cela a également déclenché l’escalade des salaires qui fait maintenant ressembler le salaire record d’un million de dollars de Hull à une petite monnaie.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 30 janvier 2023.