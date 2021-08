Bobby Finke remporte le 1500 m libre et remporte la deuxième médaille d’or des Jeux olympiques

TOKYO — L’Américain Bobby Finke a réussi un superbe doublé de distance à ses premiers Jeux olympiques, remportant la médaille d’or au 1500 mètres nage libre masculin. C’est la première fois qu’un Américain remporte l’or olympique dans cette épreuve en 37 ans.

Le nageur de 21 ans de l’Université de Floride a remporté une surprenante médaille d’or plus tôt cette semaine au 800 m libre masculin. Dimanche matin, Finke a profité d’une poussée tardive pour remporter le 1500 m en 14:39,65, suivi de l’Ukrainien Mykhailo Romanchuk, qui a remporté l’argent, 1,26 seconde derrière.

Florian Wellbrock, d’Angleterre, a terminé troisième en 14:40,91.

Finke est la plus grande surprise de ces Jeux pour USA Swimming. Dimanche, il a nagé les 50 derniers mètres en 25,78 secondes, ce qui était plus rapide que n’importe quel nageur masculin dans les 50 derniers de la finale du 200 libre.

Son temps gagnant dimanche était 9,05 secondes plus rapide que son record personnel du 1500 m cette année. C’est le deuxième temps le plus rapide de l’histoire américaine.

Avec son 800 libre jeudi, Finke est devenu le premier nageur américain à remporter l’or dans une course de distance olympique depuis 1984.

« Honnêtement, je ne m’attendais pas à gagner. Du tout », a-t-il alors déclaré. « Sans parler de la médaille.

Finke vient d’une famille de nageurs purs et durs. Sa mère, Jeanne, nageait collégialement à Ball State. Son père, Joe, est entraîneur de natation. Et ses deux sœurs aînées, Autumn et Summer, ont nagé respectivement en Floride et dans l’État de Floride.

Contributeur : Tom Schad

