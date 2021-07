Bobby Finke fonce dans le dernier tour pour remporter l’or en 800 libre aux Jeux olympiques

TOKYO – Environ 10 mètres après que Bobby Finke a fait un saut du mur du fond jeudi, le dernier virage du 800 mètres nage libre masculin, il a vu qu’il gagnait du terrain.

C’était toute la motivation dont il avait besoin.

Le Floridien de 21 ans, qui a passé la majeure partie de la course au milieu du peloton, a dépassé le reste du peloton pour remporter une surprenante médaille d’or dans cette épreuve aux Jeux olympiques de Tokyo, terminant avec un record personnel de 7 :41.87.

La médaille d’or a été un choc pour les spectateurs occasionnels – et pour Finke aussi.

« Oh ouais », a-t-il dit, lorsqu’on lui a demandé s’il s’était surpris de sa performance. « Mon meilleur temps avant de commencer était (7:47). Et puis dans les préliminaires, je suis tombé à (7:42). Et là, j’ai perdu une autre seconde. Donc je n’avais aucune idée que j’allais faire ça, franchement. »

Gregorio Paltrinieri, d’Italie, a mené une bonne partie de la course et a remporté l’argent. L’Ukrainien Mykhailo Romanchuk a terminé troisième pour le bronze. C’est la première fois depuis 1904 que le 800 libre fait partie du programme olympique chez les hommes.

Senior montant à l’Université de Floride, Finke vient d’une famille de nageurs purs et durs. Sa mère, Jeanne, nageait collégialement à Ball State. Son père, Joe, est entraîneur de natation. Et ses deux sœurs aînées, Autumn et Ariel, ont toutes deux nagé dans les écoles de la Division I.

Finke a crédité son régime d’entraînement pour son coup de pied tardif jeudi. Il était cinquième à 100 mètres de l’arrivée, et quatrième alors qu’il entrait dans les 50 derniers. Ensuite, il l’a simplement allumé, invoquant une charge finale qu’il a décrite comme douloureuse mais qui en valait la peine.

« Cela disparaît en quelque sorte une fois que vous venez de commencer », a-t-il déclaré à propos de la douleur. « Votre esprit disparaît en quelque sorte et vous vous évanouissez un peu. »

Les États-Unis ont maintenant remporté 17 médailles dans la poule en plus de quatre jours. En entrant jeudi, les nageurs comptaient pour plus de la moitié du total des médailles de l’équipe américaine.

L’or est le premier pour un nageur américain dans une course de distance olympique depuis 1984.