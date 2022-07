Bobby East est mort à 37 ans: un conducteur de Nascar décède après avoir été poignardé à la poitrine à la station-service 76 alors que la police traque le suspect

Bobby East, triple champion national de l’USAC, est décédé à l’âge de 37 ans après avoir été mortellement poignardé mercredi en Californie.

La police a identifié Trent William Millsap, 27 ans, comme suspect dans le meurtre présumé du conducteur.

Bobby East est décédé à l’âge de 37 ans en Californie

Bobby East a participé à 42 courses de la série de tournées nationales NASCAR

East a reçu un coup de couteau dans la poitrine dans une station-service 76 à Westminster à 17h51.

Il a été emmené dans un hôpital local où il a été déclaré mort.

East a participé à 42 courses de la série de tournées nationales NASCAR entre 2005 et 2008.

Le US Auto Club a partagé hier une déclaration sur le décès du conducteur.

“Bobby East, l’un des pilotes les plus prolifiques de son époque et trois fois champion national de l’USAC en USAC Silver Crown et Midgets, est décédé dans la nuit du 13 juillet 2022, dans le sud de la Californie.”

“Né à Torrance, en Californie, mais ayant élu domicile tout au long de sa carrière de pilote à Brownsburg, dans l’Indiana, East a remporté 56 victoires en carrière sanctionnées par l’USAC, dont 48 dans des divisions nationales.”