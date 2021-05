Bobby Deol souhaite son « cœur, âme » Tania Deol à l’occasion de son 25e anniversaire de mariage avec des photos inédites

Cela fait 25 ans que Bobby Deol et sa femme Tania Deol se sont mariés. Le couple est entré dans le bonheur conjugal en 1996 et ce fut le coup de foudre pour l’acteur. Alors qu’ils célébraient le jubilé d’argent de leur mariage, Bobby s’est rendu sur sa page Instagram et a partagé quelques photos inédites avec sa femme bien-aimée. Les photos incluent également de beaux moments de leur mariage.

Bobby a sous-titré son message avec des mots romantiques déclarant: « Mon cœur, mon âme. Tu représentes le monde pour moi. Je t’aime pour toujours et à jamais. Joyeux 25e anniversaire. »

Plus tôt lors d’une interaction, Tania avait décrit Bobby avec des mots remplis d’amour. Elle avait dit : « Bobby est très émotif, il fait ces petites choses attachantes qui comptent tellement. En couple, nous pouvons anticiper chaque respiration que nous prenons. Aryaman et Dharam l’adorent. Quand il est à la maison, ils sont toujours jouer à leurs petits jeux avec lui. Il est collé à chaque instant de leur vie. «

Bobby et Tania forment un couple extrêmement privé et il a gardé sa vie de famille à l’abri des regards des médias.

Pendant ce temps, côté travail, après quatre ans d’interruption, Bobby a fait un retour en 2017 avec le film ‘Poster Boys’. Il a ensuite été vu dans ‘Race 3’, ‘Yamla Pagla Deewana: Phir Se’, ‘Housefull 4’ et le dernier en date étant ‘Class of ’83’.

Le prochain film de Bobby est « Penthouse » d’Abbas Mustan avec Arjun Rampal, Sharman Joshi, Cyrus Broacha, Mouni Roy, Tisca Chopra entre autres.

L’acteur a également « Love Hostel » aux côtés de Vikrant Massey et Sanya Malhotra.