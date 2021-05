Bobby Deol souhaite à sa femme Tanya pour leur 25e anniversaire de mariage, partage des photos de retour ! | Nouvelles des gens

New Delhi : l’acteur de Bollywood Bobby Deol et sa femme Tanya Deol célèbrent aujourd’hui leur 25e anniversaire de mariage, soit le 30 mai 2021.

Bobby a pris son compte Instagram et a partagé de belles photos inédites du charmant couple. Il a souhaité à sa femme bien-aimée leur jour spécial et a écrit, « Mon cœur, mon âme. tu représentes le monde pour moi. t’aime pour toujours et à jamais. joyeux 25e anniversaire (sic). »

Leur histoire d’amour n’était rien de moins qu’un conte de fées puisque l’acteur a vu sa bien-aimée pour la première fois dans un restaurant italien de l’hôtel President à Mumbai. Depuis, il a commencé à l’aimer. Après quelques jours, il a réussi à obtenir son numéro et lui a ensuite demandé un rendez-vous. Elle a accepté la même chose et plus tard, le couple est tombé amoureux l’un de l’autre.

Ils se sont mariés en 1996 et sont maintenant les fiers parents de deux fils – Aryaman Deol et Dharam Deol. Bobby et Tania forment un couple extrêmement privé et ont gardé sa vie de famille à l’abri des regards des médias.

Sur le plan du travail, Bobby a été vu pour la dernière fois dans l’Aashram original de MX Player en 2020. Il sera bientôt vu dans ‘Apne 2′. Il partagera à nouveau l’écran avec son père Dharmendra et son frère Sunny Deol dans la suite d »Apne’. Le film mettra également en vedette le fils de Sunny, Karan Deol.

Il sera également vu dans « Penthouse » d’Abbas Mustan avec Arjun Rampal, Sharman Joshi, Cyrus Broacha, Mouni Roy, Tisca Chopra dans des rôles clés.