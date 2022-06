Bobby Deol réagit aux allégations d’émissions diffamant l’hindouisme, dit “ça prouve juste que…”

La série Web dramatique policière Aashram est revenue pour sa troisième saison Ek Badnaam Aashram Saison 3, plus tôt ce mois-ci le 3 juin et elle a reçu de bonnes critiques pour son intrigue intrigante et les bonnes performances de ses acteurs, notamment Bobby Deol, Esha Deol, Chandan Roy Sanyal, Anupriya Goenka, Tridha Choudhury, Tushar Pandey et d’autres.

Il y a eu plusieurs accusations selon lesquelles la série dirigée par Prakash Jha montre la religion hindoue sous un mauvais jour et en octobre de l’année dernière, les décors de l’émission à Bhopal ont été vandalisés par les membres de Bajrang Dal. Maintenant, dans une récente interview, Bobby, qui joue le faux godman Baba Nirala dans Aashram, a réagi à ces controverses.

S’adressant à SpotBoyE, Deol a déclaré: “Mai itna hi keh skta hun ki agar yeh show itna chala hai toh les gens l’ont regardé. J’ai l’impression qu’il y aura toujours 2 ou 3% de personnes qui pourraient ne pas aimer l’émission. Tout le monde a son opinion ; vous ne pouvez pas les empêcher d’exprimer leurs opinions. Mais, si vous voyez le succès de la série, cela prouve simplement qu’il n’y avait rien de vraiment faux dans la série.

Plus tôt, dans une interview accordée à Zoom Digital, Prakash Jha avait également réagi à ces accusations et déclaré : « Il y a un très beau dicton sur le dharma en Inde. Ce ne sont pas les gens qui protègent le dharma, c’est le dharma qui protège les gens. » Aadmi dharm ko nahi bachaa sakta, dharm aadmi ko bachata hai. Toh jo log dharm ko bachaane nikale hai, woh galat fehmi mein hain. (Les gens ne peuvent pas sauver le dharma, le dharma sauve l’homme. Donc ceux qui sortent pour sauver le dharma se trompent.)”

Tout comme la troisième saison de l’émission est sortie le 3 juin, le teaser de la quatrième saison a également été lancé. Ek Badnaam Aashram 3 est actuellement diffusé sur MX Player.