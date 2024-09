Bobby Deol parle de la distance avec son père Dharmendra pendant son enfance | Bollywood

Bobby Deol a parlé de sa relation avec son père acteur Dharmendra pendant son enfance. Dans une nouvelle entretien Dans Humans of Bombay, l’acteur a raconté comment il avait eu du mal à nouer un lien étroit avec Dharmendra, qui était « toujours occupé » par ses films et sa carrière à ce moment-là. Bobby a expliqué qu’il s’agissait d’un mélange de peur et de respect. (Lire aussi : Bobby Deol parle de son alcoolisme et se souvient de la tristesse de sa famille pour lui : « C’est comme si tu te noyais ») Bobby Deol a déclaré que sa relation avec son père, Dharmendra, était basée sur le respect.

Ce que Bobby a dit

Pendant la conversation, lorsque l’animateur a soulevé la question de sa relation avec Dharmendra, Bobby a déclaré : « C’était normal à cette époque. C’était aussi parce que mon père venait d’une petite ville. La société, la culture et la façon dont les gens pensaient et vivaient étaient très différentes dans les petites villes. La ville change tout votre style de vie. Son père a toujours été strict avec lui, donc cela lui est venu naturellement. Mon père n’était pas strict, mais il n’a jamais été un ami pendant son enfance. Il était très occupé, il était toujours au travail. Il y avait quelques heures où je ne le voyais que quelques heures, et c’était aussi tard le soir ou tôt le matin. »

« Je n’avais pas peur, c’était plutôt une question de respect »

Maintenant que ses parents sont plus âgés, Bobby explique que les rôles se sont inversés. « Je n’avais plus peur. C’était plutôt une question de respect. Quand on grandit, on confond respect et peur. Mais ce n’était pas de la peur. C’était du respect, mais nous ne savions pas comment communiquer facilement avec nos parents à ce moment-là. Mais l’histoire a changé maintenant. Tout s’est inversé. Ils sont devenus plus âgés, si vulnérables. Il faut prendre soin d’eux… Les choses changent, c’est le cycle de la vie. »

Bobby a été vu pour la dernière fois dans Animal de Sandeep Reddy Vanga, avec Ranbir Kapoor et Rashmika Mandanna. Il jouera le rôle d’un méchant dans le film d’espionnage Alpha d’Alia Bhatt et Sharvari. Le film YRF Spy Universe sera réalisé par Shiv Rawail. Bobby a également Kanguva avec Suriya. Réalisé par Siruthai Siva, le film met également en vedette Disha Patani, Natarajan Subramaniam, Jagapathi Babu et Yogi Babu.