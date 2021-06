Bobby Deol laisse tomber des photos réconfortantes avec son fils Aryaman lui souhaitant son anniversaire, les fans l’appellent « beau beau gosse »

Mercredi, l’acteur Bobby Deol a profité de son compte Instagram pour partager une photo rare avec son fils Aryaman qui a eu 20 ans. En lui souhaitant une occasion spéciale, Bobby Deol a partagé une série de photos où, sur la première photo, on le voit étreindre son fils tout en ils posent pour la caméra.

Sur la deuxième photo, on voit Aryaman planter un baiser sur le front de son père tandis que Bobby profite de la douce étreinte de son fils. Sur la troisième photo, on voit le duo père-fils s’embrasser chaleureusement. « Joyeux anniversaire mon ange ! #Béni », a écrit Bobby en légende. Il l’a suivi d’un emoji de cœur.

Jetez un œil aux photos ici :

Peu de temps après que Bobby ait laissé tomber les photos, ses fans et ses abonnés se sont rendus dans la section commentaires de la publication et ont fait des vœux d’amour et d’anniversaire à Aryaman. Alors que certains l’appelaient « beau beau gosse », d’autres l’appelaient une « star en devenir ».

L’année dernière, juste avant l’annonce du verrouillage à l’échelle nationale en raison de l’épidémie de COVID, le fils de Bobby Deol, Aryaman, était rentré en Inde car aux États-Unis, les universités avaient fermé et des restrictions de voyage avaient été mises en place. Aryaman étudiait la gestion des affaires à New York.

« Je me sens vraiment chanceux de l’avoir de retour en Inde avant le verrouillage. À la maison, c’est comme une grande famille commune; nous jouons à des jeux et nous nous entraînons dans notre salle de sport pour rester occupés et détendus », avait déclaré Bobby à Hindustan Times.

Plus tôt, en demandant si son fils serait également acteur, Bobby avait déclaré à HT : « Mon fils étudie actuellement la gestion et est enclin à l’éducation. Je suis fier que mon fils aime étudier et je souhaite qu’il ait un esprit très large. de réfléchir au métier dans lequel il veut se lancer. Un jour, je suis sûr qu’il voudrait être acteur, mais qu’il le fasse ou non, ce n’est pas quelque chose dont je suis sûr.

Pendant ce temps, sur le front du travail, après avoir essayé le rôle emblématique de Baba Nirala à Ashram, Bobby Deol a été imparable. Il a une multitude de sorties en réserve pour lui, de ‘Love Hostel’, ‘Apne 2’, ‘Penthouse’, ‘Aashram Season 2’ à enfin ‘Animal’ avec Ranbir Kapoor.