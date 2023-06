Bobby Deol fête l’anniversaire et la remise des diplômes de son fils Aryaman Deol; stylos note sincère

Le fils de Bobby Deol, Aryaman Deol, a eu 22 ans et il est également diplômé de l’Université de New York. En ce jour spécial, l’acteur a écrit une note sincère à l’occasion de l’anniversaire de son fils. Bobby a pris son sentiment pour Aryaman sur les réseaux sociaux. Bobby a partagé deux photos du garçon dont c’est l’anniversaire dans un post et a écrit : « Joyeux anniversaire mon Aryaman ! Tellement fier de tes réalisations. Je t’aime bêta. »

Sur l’une des photos, Bobby posait avec Aryaman. Les photos ont été prises après la cérémonie de convocation d’Aryaman à l’Université de New York. Sur une autre photo, Aryaman a été capturé marchant dans les rues. Bobby Deol a confirmé la convocation d’Aryaman en ajoutant les hashtags « #nyustern #ClassOf2023 » dans le post

Voici le poste





Dès que Bobby a partagé le message, plusieurs internautes ont fait l’éloge d’Aryaman et l’ont qualifié de « beau comme son père ». La co-star d’Aashram de Bpbby, Darshan Kumar, a écrit : « Joyeux anniversaire Aryaman. Je te souhaite le monde. » Sunny Deol a écrit : « Joyeux anniversaire ». Remo D’Souza a écrit : « Joyeux anniversaire mon pote ». Nikhil Diwedi a écrit : « Joyeux anniversaire Aryaman ! Tu nous rends tous fiers pour de nombreuses raisons. Ton humilité se démarque le plus. Tant d’amour pour toi de nous tous. » Bhavana Pandey a écrit : « Joyeux anniversaire et félicitations ». Récemment, Aryaman a assisté à la cérémonie de roka de son cousin Karan Deol à Mumbai.

Auparavant, dans une interview, Bobby Deol s’était ouvert sur les personnes complimentant Aryaman pour son apparence et l’appelant « superstar ». En s’adressant à Siddharth Kannan, Bobby a déclaré: « Quand j’allais faire mes débuts à Bollywood, les gens me disaient la même chose, qu’il est beau et qu’il sera une superstar. Mais je connais la réalité. « peu importe à quoi vous ressemblez, si les téléspectateurs veulent vous voir, ils le feront. Personne ne sait ce qui va se passer dans le futur. Certainement, sa beauté est un plus et j’en suis très fier mais il n’y a aucune garantie sur ce qui va se passer arriver dans cette industrie. » Côté travail, Bobby sera ensuite vu dans Animal de Ranbir Kapoor.