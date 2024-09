Bobby Deol exprime sa crainte d’être écarté de « Animal » après 1,5 an d’attente, et explique pourquoi il n’a pas célébré le succès du film | Hindi Movie News

Dans ‘Animal‘, Le portrait de l’antagoniste par Bobby Deol Abrar Haque a eu un fort écho auprès des fans. En réfléchissant à son parcours, l’acteur a révélé qu’il avait attendu un an et demi pour commencer le tournage du rôle et a fait l’éloge de Ranbir Kapoor. Bien qu’il ait été profondément ému par le succès du film, il a choisi de ne pas célébrer outre mesure en raison du décès de sa belle-mère avant la sortie du film.

Dans une interview avec Humans of Bombay, Bobby a raconté comment le réalisateur d’Animal, Sandeep Reddy Vanga, l’a approché pour le rôle. L’acteur s’est souvenu : « J’ai reçu un message de lui. Il s’est présenté et m’a dit qu’il voulait me rencontrer pour un film. Je me suis demandé : « Est-ce vraiment lui ? » J’ai appelé et j’ai organisé le rendez-vous. Il m’a montré une photo de moi prise lorsque je participais à la Celebrity Cricket League et m’a dit : « Je veux te choisir parce que j’aime cette expression que tu as ». »

Malgré ses réticences initiales à incarner un personnage muet, Bobby a accepté le défi. Il explique : « Je voulais faire quelque chose qui sorte de ma zone de confort. Quand Sandeep m’a dit que mon personnage serait muet, je me suis dit : « Mais ma voix est ma force », mais j’ai quand même décidé de me lancer. »

Deol a également évoqué ses insécurités pendant la longue attente avant le tournage d’Animal. Il a révélé : « J’ai attendu 1,5 an pour tourner le film. Le film dure 3,5 heures, donc ils ont tourné avec Ranbir pendant longtemps, et pendant cette période, je n’arrêtais pas de me demander : « Vont-ils changer d’avis ? Vont-ils soudainement dire qu’ils n’ont pas besoin de moi ? » Ces pensées m’ont traversé l’esprit, mais Sandeep Reddy est un amour. J’ai appris la langue des signes pour le rôle. C’est devenu un énorme succès – même si je n’aurais jamais imaginé que ce serait un succès culte, j’avais un pressentiment à ce sujet. »

Bobby a parlé de son expérience de travail avec Ranbir Kapoor : « Il est incroyable. C’est une grande star, mais tellement terre-à-terre. J’ai tourné avec lui pendant 12 jours. Je le connais depuis qu’il est enfant et j’ai enfin pu interagir avec lui sur le plateau. Nous nous sommes vraiment liés. Il y a beaucoup de grands acteurs, mais j’ai toujours été fan de Ranbir et d’Alia. »

En ce qui concerne la célébration du succès d’Animal, Deol a déclaré : « Mon frère Sunny n’arrêtait pas de dire que nous devrions célébrer, mais ma belle-mère est décédée à ce moment-là. Je crois que c’est grâce à elle que j’ai pu ressentir ce genre d’amour. Elle était spéciale pour moi, et je l’ai perdue trois mois avant la sortie du film. Il se passait donc beaucoup de choses. »





Source link