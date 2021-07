Bobby Deol était un olympien indien depuis le début et nous ne le savions même pas

Vous avez vu Bobby Deol « arbitrer » au cricket, vous avez vu Bobby Deol danser sur les airs de « Duniya Haseeno ka Mela », mais avez-vous déjà vu Bobby Deol faire ses débuts aux Jeux olympiques en tant qu’athlète ? Le compte stan de Bobby Deol dont le tweet récent imagine l’acteur comme un olympien, prêt à remporter des médailles. Boxe, basket-ball, course de relais, etc. et Bobby Deol a tout fait, il y a longtemps dans ses films. Partager les extraits de Bobby Deol en action, l’utilisateur de Twitter @Bobbywood_ nous a donné un aperçu de l’acteur participant à différents sports, bien que dans une configuration fictive.

Plus de sport ? Putain, oui.

Le champion de quadrathlon Bobby DJ — Aryan (@Aryan_I_m) 26 juillet 2021

Bobbympics— प्रियांशु बर्नवाल •|• Priorité de Kumkum ❤️ (@memeispriyansh) 27 juillet 2021

Plus tôt cette année, le compte parodique de Bobby Deol a cassé Internet lorsque les fans ont été informés que Deol vivrait dans le futur.

Le tweet montrait l’acteur utilisant des « AirPods » dans le film » Chamku » de 2008, bien avant leur lancement par Apple en 2016, a fait frénétiquer Internet et les fans de desi.

Bobby Deol, qui est parfois appelé Lord Bobby dans le monde des mèmes, est également devenu viral après un extrait de son film de 1997 « Aur Pyar Ho Gaya » où on peut le voir mettre ce qui ressemble à un écouvillon nasal dans le nez d’Aishwarya Rai. Dans d’autres vidéos, on pouvait le voir pratiquer la distanciation sociale, près de deux décennies avant que le coronavirus ne rende toutes ces choses une nécessité, laissant Internet convaincu que Lord Boddy était probablement clairvoyant.

L’acteur de 51 ans a fait ses débuts sur la plateforme OTT avec une web-série intitulée Aashram. La série Web dirigée par Prakash Jha a été créée le 28 août sur MX Player l’année dernière. la série a marqué la fin d’une longue interruption pour junior Deol.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici