Bobby Deol de ‘Ajnabee’ ne peut que sauver le Twitter naufragé d’Elon Musk, voici comment

Des centaines d’employés de Twitter devraient quitter l’entreprise de médias sociaux et les membres pensent qu’il n’y a qu’un seul homme qui peut empêcher tout cela de se produire. Si vous ne l’aviez pas deviné, Lord Bobby est de retour. La page a téléchargé une image du film de Bollywood Ajnabee. Avec Bobby Deol, les internautes ont métamorphosé l’image d’Elon Musk et on peut le voir assis juste à côté de lui. L’image provient de la scène où Bobby Deol lui craque un mot de passe totalement inconnu.

“La seule personne qui peut sauver Twitter #RIPTwitter”, lit la légende. Le tweet fait partie du train en marche RIP Twitter.

#RipTwitter a commencé à devenir tendance sur la poignée des médias sociaux. Cela survient alors que les utilisateurs de médias sociaux inquiets ont posté sur le sort de la plate-forme. L’entreprise est actuellement confrontée à des turbulences extrêmes. Les employés, connus en interne sous le nom de “Tweeps”, ont utilisé le hashtag #LoveWhereYouWorked et l’emoji de salut lorsqu’ils ont tweeté à propos de leurs démissions. Peu d’internautes utilisent des mèmes et des images pour décrire la situation.

Selon Reuters, Musk rencontrait certains des meilleurs employés pour essayer de les convaincre de rester, a déclaré un employé actuel et un employé récemment décédé qui est en contact avec des collègues de Twitter. Pour l’instant, on ne sait pas combien d’employés ont choisi de rester. Les chiffres mettent en évidence la réticence de certains membres du personnel à rester dans une entreprise.

Au milieu du chaos, les travailleurs ont été priés de ne pas se présenter au travail car tous les immeubles de bureaux seront temporairement fermés, à compter de maintenant. Selon la BBC, un message envoyé aux employés de Twitter souligne que l’accès à tous les immeubles de bureaux et l’accès par badge seront révoqués jusqu’au lundi 21 novembre. « Cela signifiera travailler de longues heures à haute intensité. Seules des performances exceptionnelles constitueront une note de passage”, a déclaré Musk.

