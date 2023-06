BOBBY Norris a relancé sa querelle amère avec son ex-petit ami Harry Derbidge et l’a accusé de « gaslighting » et de « réécriture de l’histoire ».

L’ancien couple a été pris dans une brouille sur Towie en 2021 – peu de temps avant que Bobby, 36 ans, ne démissionne définitivement – ​​après leur rupture désordonnée sept ans auparavant.

Harry avait précédemment nié avoir trompé Bobby – malgré un vieux clip circulant le montrant disant le contraire

Maintenant, Bobby s’est ouvert sur cette période de sa vie, avouant que la dernière série était la plus difficile à filmer pour lui.

Il a déclaré: « Mon bas était en fait ma dernière série que j’ai jamais faite, et sur dix ans, c’était de loin la plus difficile pour moi… pour tant de raisons. »

Bobby parlait à son co-animateur de Fubar Radio Josh Rom et a poursuivi: « Harry était revenu et avait essentiellement essayé de réécrire l’histoire… et c’est le truc sur Towie, vous ne pouvez pas dire que vous filmez une émission de télévision et vous ne peut pas reconnaître la caméra.

« Pourquoi c’était si difficile, c’est que j’ai revécu quelque chose qui, sept ans auparavant, avait été un énorme scénario de la série et avait été dans la presse. »

Il a poursuivi: « Quand vous avez été trompé, même lorsque vous êtes au-dessus de cette relation, ce genre de choses reste un peu avec vous.

« Mais quand quelqu’un vous dit que cela ne s’est pas produit, et que vous avez dû pleurer et vous reconstruire parce que vous avez été si mal fait et que quelqu’un dit que cela ne s’est pas produit, c’est un vrai coup de pied dans les placages. »

La relation du couple a pris fin émotionnellement lorsque Harry a admis avoir couché avec un ex.

On aurait dit qu’ils avaient enterré la hache de guerre en 2021 lorsqu’ils se sont rencontrés face à face dans l’émission.

Mais les tensions ont de nouveau éclaté et elles se sont affrontées alors que Harry insistait sur le fait qu’il n’avait jamais trompé Bobby, malgré un vieux clip circulant en ligne à l’époque qui le montrait disant le contraire.