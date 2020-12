Bobby Davro d’EastEnders a contacté le mari de Dame Barbara Windsor après la triste nouvelle de sa mort.

Scott Mitchell a annoncé hier que sa femme était décédée dans une maison de retraite de Londres à l’âge de 83 ans à la suite d’une bataille contre la maladie d’Alzheimer.

Après avoir été diagnostiquée en 2014, Barbara a rendu public son état quatre ans plus tard et a utilisé sa plate-forme pour faire campagne pour de meilleurs soins aux patients atteints de démence.

Maintenant, Bobby Davro, qui a joué Vinnie Monks on the Square, a rendu un doux hommage à sa co-star.

Et Bobby a pris le temps d’envoyer un message touchant à Scott dévasté.

« Gardez le sourire, Scott, » a déclaré Bobby sur Good Morning Britain, « Vous avez été incroyable pour elle. »







(Image: ITV)



Le rédacteur en chef du divertissement de GMB, Richard Arnold, a ajouté que Scott et Barbara s’étaient dévoués «jusqu’à la toute fin».

Et Richard a refoulé ses larmes plus tôt dans la série en diffusant son interview de retour avec la star décédée de 2016.

Le mari de Barbara à l’écran, Larry Lamb, a également montré son visage, rappelant sa générosité avec ses filles et son sens de l’humour légendaire.







(Image: Getty Images)







(Image: Jonathan Buckmaster / Daily Express)



Scott a déclaré hier à PA: «Son décès était dû à la maladie d’Alzheimer / démence et Barbara est finalement décédée paisiblement et j’ai passé les sept derniers jours à ses côtés.

« Moi-même, sa famille et ses amis se souviendront de Barbara avec amour, sourire et affection pour les nombreuses années de son amour, de son plaisir, de son amitié et de sa luminosité qu’elle a apporté à toutes nos vies et le divertissement qu’elle a offert à tant de milliers d’autres au cours de sa carrière. .

«Les dernières semaines de Barbara ont été typiques de la façon dont elle a vécu sa vie. Plein d’humour, de drame et de combativité jusqu’à la fin.







(Image: Dave J Hogan / Getty Images)



«Ce n’était pas la fin que méritent Barbara ou toute autre personne vivant avec cette maladie très cruelle.

«Je serai toujours immensément fier du courage, de la dignité et de la générosité de Barbara face à sa propre maladie et en essayant toujours d’aider les autres en sensibilisant aussi longtemps qu’elle le pourrait.

* Good Morning Britain est diffusé en semaine à 6 heures du matin sur ITV.