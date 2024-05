Bobby Cannavale en tant que père qui kidnappe son fils autiste

Parfois, l’une des choses les plus astucieuses qu’un film puisse faire est de faire en sorte que son héros agisse d’une manière qui n’est ni héroïque, ni admirable, ni même très sympathique. Dans « Ezra », Max Bernal (Bobby Cannavale), un humoriste avec une puce sur l’épaule (il écrivait tard le soir ; maintenant il joue des sets avant-gardistes dans des endroits comme le Comedy Cellar), est dans un état de fureur confuse sur ce qu’il faut faire à propos de son fils, Ezra (William A. Fitzgerald), un hibou de 11 ans autiste. Ezra fréquente une école publique à Hoboken, dans le New Jersey, où il agit, se fait intimider et répond aux gens sur sa propre longueur d’onde intelligente mais déconnectée. Ses comportements autistiques ne sont pas particulièrement graves. Il parle avec des citations mystérieuses de la culture pop, il a peur que les couverts en métal lui fassent mal à la bouche et il refuse de vous regarder dans les yeux ou de se laisser serrer dans ses bras.

Mais de plus en plus, il ne parvient pas à s’intégrer. Les administrateurs recommandent qu’il soit transféré dans une école pour élèves ayant des besoins spéciaux. Max, assis dans le bureau du directeur avec sa future ex-femme, Jenna (Rose Byrne), ne veut pas en entendre parler. Il accuse le médecin qui voudrait mettre Ezra sous Risperdal d’être un « trafiquant de drogue », et lorsque le médecin répond en disant qu’il est clair d’où Ezra tient son tempérament difficile, Max l’agresse.

Et c’est la moindre de ses mauvaises décisions. Frappé d’une ordonnance de non-communication, qui lui interdit de voir son fils pendant trois mois, Max se faufile dans la maison de Jenna au milieu de la nuit et kidnappe Ezra, l’emmenant dans un road trip impromptu vers le Michigan. Lorsque le plan – non pas que ce soit un plan, mais plutôt un mouvement de désespoir de l’enfer – est découvert, tout le monde, de Jenna au péquenaud croustillant de Max (Robert De Niro), chez qui il réside, pense que ce qu’il fait est insensé. . Et le public n’a pas vraiment de raisons de ne pas être d’accord.

Mais ce que nous voyons, en profondeur, c’est d’où vient Max. C’est une tête brûlée égoïste, avec ses propres démons, mais il est en colère contre quelque chose de spécifique et d’actualité : la culture éducative/bureaucratique/pharmaceutique obsédée par la « sécurité » – par l’application d’une matrice de règles et de réglementations qui dictent de plus en plus ce qu’un parent doit faire. comme Max peut et ne peut pas le faire. Max a l’impression que son autorité, et peut-être même son lien avec son fils, lui est enlevée. De plus, en tant que personne pharisaïque quant à son propre sentiment d’exclusion, il pense qu’il est vital qu’Ezra ne soit pas ostracisé à cause de son autisme. Max pense que son fils devrait être dans le courant des choses, entouré d’enfants « normaux ».

Il y a beaucoup de questions à débattre ici (certaines sont des questions de guerre culturelle), et c’est tout à l’honneur de Tony Goldwyn, le réalisateur d’Ezra, et du scénariste Tony Spiridakis, que le film n’aborde pas ces questions. avec une puce dessus c’est épaule. Cela ne veut pas dire que Max a raison ou que Max a tort. Cela veut dire que lorsque vous avez un enfant ayant des besoins spéciaux, ce genre de sentiments peut surgir en vous, et le fait que Max les cultive dans une décision qui semble être un désastre est ce qui retient notre intérêt. La charge de la preuve lui incombe désormais.

Bobby Cannavale est le genre d’acteur qui peut faire une « tête brûlée » dans son sommeil, mais dans « Ezra », il donne une performance astucieuse et superposée. Max, avec ses yeux brûlants (dans son numéro de stand-up, il cultive l’aura d’un assassin), regarde dehors et voit un monde plein de Karens, comme le propriétaire de la boîte de nuit qui lui dit qu’il ne devrait pas laisser tomber son enfant sur un tabouret de bar. pour regarder son set de minuit (quelque chose sur lequel elle a probablement raison). Et il ne cesse de s’en prendre à eux. Mais ce qui le motive, c’est l’enchevêtrement d’agonie qu’il ressent à propos de tout ce qui concerne son fils : le fait de son autisme, l’impossibilité de savoir comment l’aider à se sentir mieux adapté et sa frustration face à un système institutionnalisé qui est loin d’être parfait. – mais depuis quand les protocoles d’éducation publique de notre société ont-ils déjà été parfaits ? (Et comment pourraient-ils l’être ?)

Selon le film, il n’y a pas de « bonne réponse », mais la réponse que Max a trouvée est une réaction déclenchée par le cœur et l’intestin : il a besoin d’être avec son fils. Pas seulement pour exister avec lui mais pour être avec lui. Le film raconte que Max et Ezra découvrent ce que c’est, et le nouveau venu William A. Fitzgerald, avec son sourire timide, donne une performance pleine de découvertes. Il vous montre les réactions aveugles d’Ezra, la conscience excessive de savant qui transparaît à travers elles et l’âme d’affection qui est enfouie sous elles.

J’aimerais pouvoir dire que ces deux-là ont trouvé la rédemption d’une manière incroyablement organique et spontanée. Mais là où un film comme « Rain Man », bien qu’étant un grand succès en studio, présentait l’interaction entre Raymond, noueux, solipsiste et obsédé par les chiffres de Dustin Hoffman, et le doux yuppie Charlie de Tom Cruise comme une exploration lente de la connexion humaine, l’intrigue de « Ezra »est en réalité beaucoup plus dépendant des appareils hollywoodiens.

Dans la campagne du Michigan, Ezra apprend à regarder un cheval dans les yeux, à utiliser de l’argenterie et à serrer un ami dans ses bras. Pendant ce temps, l’ex-épouse et le père de Max sont à ses trousses, pris dans leur propre road movie discordant miniature. Jenna de Byrne est tout un bon sens traumatisé, et De Niro incarne Stan, un ancien chef qui a chassé la mère de Max, comme (surprise) un dur à cuire qui a trop les années 1950 pour vouloir parler d’autisme. Mais lorsqu’il rattrape enfin Max, il prononce un grand discours – des excuses pour toute sa vie – qui démontre tout ce qu’il a appris. De Niro le livre si bien que vous l’acceptez, et peut-être même versez une larme, même si vous pensez : « C’est un peu trop facile ».

Ils se dirigent tous vers Los Angeles et « Jimmy Kimmel Live! », qui a réservé une place à Max (après que Jimmy a vu une cassette de Max en train de s’effondrer à cause d’Ezra au milieu d’un set). Le film lui-même semble se diriger vers une fin déchirante, et c’est bien le cas, même si ce n’est pas celle à laquelle vous vous attendez. Je suppose qu’aujourd’hui, cela passe pour de l’intégrité indépendante. Mais l’intégrité sous-jacente d’Ezra, ce qui en fait un film honnête malgré certaines formules, est que son message sur la façon d’aider les enfants ayant des besoins spéciaux est qu’il n’y a pas de moyen magique. Au-delà de les célébrer pour qui ils sont et de leur montrer qui vous êtes.