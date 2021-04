Le chanteur Bobby Brown parle de la perte de son fils, Bobby Brown Jr. et des conséquences néfastes pour sa famille.

Dans un extrait avancé exclusif de l’épisode de mercredi de « Red Table Talk » sur Facebook Watch, Brown et sa femme Alicia Etheredge-Brown se sont assis avec Jada Pinkett Smith, Willow Smith et Adrienne Banfield-Norris pour parler de la façon dont le joueur de 28 ans La mort de novembre a affecté leur vie, en particulier celle de leur fils Cassius, âgé de 11 ans.

En mars, une autopsie a attribué la mort de Brown Jr. aux effets combinés de l’alcool, de la cocaïne et du puissant fentanyl opioïde. Lorsque la nouvelle est sortie, le couple a déclaré qu’il s’était tourné vers la thérapie pour trouver le meilleur moyen d’expliquer à Cassius comment son grand frère était mort.

«C’était une grande anxiété pour moi, Bobby aussi, alors nous avons parlé à notre thérapeute, ‘Comment expliquons-nous cela?’ « A déclaré Etheredge-Brown. « Je voulais qu’il l’entende de nous. »

Brown Jr. a été retrouvé mort dans sa maison californienne, selon le département de police de Los Angeles. La police a répondu à une urgence médicale à 13 h 50 pour retrouver l’homme décédé, identifié plus tard comme étant Brown Jr.

En tant que plus jeune fils de Brown, Cassius admirait Brown Jr.

« Nous nous sommes assis et nous avons parlé, honnêtement, honnêtement (de) ce qui a été trouvé, comment il l’a fait. Nous avons d’abord demandé ce qu’il en pensait », a déclaré Etheredge-Brown. « (c’est) terrifiant pour un enfant de penser que mon frère s’est peut-être endormi et qu’il ne s’est pas réveillé. »

Brown a sept enfants à travers plusieurs relations, dont deux sont décédés dans des circonstances liées à la drogue. Sa fille qu’il a partagée avec la superstar décédée Whitney Houston, Bobbi Kristina Brown, est décédée en 2015 d’une combinaison d’immersion dans l’eau et d’un mélange de médicaments selon un médecin légiste.

Brown et Kim Ward, la mère de Brown Jr., ont appelé à des poursuites pénales dans le cas de la mort de leur fils.

Dans une déclaration à l’Associated Press, les parents de Brown Jr. et leur avocat ont souligné la dose fatale de fentanyl dans son système et sa présence fréquente et inattendue dans les versions de rue d’autres drogues.

« Ma famille continue de pleurer la mort de mon fils », a déclaré Brown dans le communiqué. « Cette épidémie est incontrôlable et ceux qui fournissent ce médicament mortel devraient être tenus pour responsables de la mort et de la destruction qu’elle provoque. »