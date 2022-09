Bobby Brazier se rapproche de la co-star d’EastEnders Ellie Dadd après avoir rejoint le savon

BOBBY Brazier a noué des liens étroits avec sa co-star d’EastEnders, Ellie Dadd.

Le couple – qui a rejoint le feuilleton de la BBC à peu près au même moment – ​​serait «inséparable» sur le plateau alors qu’il s’installe dans l’émission emblématique.

Bbc

Bobby a rejoint Freddie Slater[/caption]

Bobby joue actuellement Freddie Slater, tandis qu’Ellie a repris le rôle d’Amy Mitchell.

Un initié de l’émission a déclaré: “Bobby et Ellie se sont tout de suite entendus et se sont parfaitement intégrés aux plus jeunes membres de la distribution.

“Ils sont devenus de très bons amis et apprécient clairement la compagnie de l’autre.”

La semaine dernière, leur co-star Milly Zero a partagé un clip d’eux allongés sur le canapé entre les prises, les bras l’un autour de l’autre.

Ils ont également apprécié les plaisanteries ensemble sur les réseaux sociaux sans travailler.

Sous une image, Ellie a jailli: “Vous avez l’air bien carino .”

Alors que Bobby a fait remarquer sur l’une de ses images: “Princesse”.

Bobby est le fils du présentateur de télévision Jeff Brazier, 43 ans, et de la légende de Big Brother Jade Goody, décédée d’un cancer du col de l’utérus en 2009 à l’âge de 27 ans.

Freddie Slater est le fils de Maureen “Little Mo” Slater – un personnage qui est apparu pour la dernière fois dans le feuilleton alors que Freddie n’avait que deux ans.

S’exprimant avant ce nouveau rôle, Bobby a déclaré: “Je suis vraiment ravi de rejoindre le casting d’EastEnders – jusqu’à présent, tout a été parfait.

“Tout le monde a été si beau pour moi et a rendu mon installation plus facile que je n’aurais pu l’espérer.

“Entrer dans le monde du théâtre a toujours été une de mes visions et le faire avec EastEnders en tant que Slater est une bénédiction.

“Je suis très reconnaissant. Aimer chaque minute de Freddie jusqu’à présent et j’ai hâte de voir ce qui l’attend à Walford.

La star de Silent Witness, Ellie, est la dernière actrice à jouer la fille de feu Roxy Mitchell et Jack Branning.

Elle a été interprétée par quatre actrices depuis sa naissance en 2008.

EastEnders a refusé de commenter.