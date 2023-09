Bobby Brazier laisse les fans de Strictly émus avec leur première performance live alors qu’ils disent « Jade Goody serait si fière »

BOBBY Brazier a laissé les fans de Strictly en larmes alors qu’elle réalisait une performance exceptionnelle lors de la semaine d’ouverture de la série.

La star d’EastEnders, âgée de 20 ans, a ébloui les téléspectateurs alors qu’il faisait de son mieux dans l’émission.

Il a interprété un Foxtrot avec sa partenaire Dianne Buswell sur le morceau McFly All About You.

Cela a réussi à lui donner un score impressionnant de 29 avec Shirley Ballas et Anton Du Beke leur donnant un huit – ce qui signifie qu’il était juste en deçà du meilleur score de la soirée de la star de Casualty Nigel Harman.

Avec son cheveux lissée en arrière, la jeune star a glissé avec aisance sur la salle de bal, les téléspectateurs affluant pour le féliciter en ligne, insistant sur le fait que sa mère, feu Jade Goody, la première millionnaire britannique de télé-réalité.

Un fan a déclaré : « Quelle année cela a été pour Bobby Brazier. Quel beau rayon de soleil il est. Jeff et Jade seraient tellement fiers de lui.

Un autre a ajouté : « À quel point Jade serait-elle fière de voir Bobby danser et ses pères dans le public pleurer, mon cœur. »

Un troisième a déclaré à propos de son apparition dans l’émission : « Bobby est tellement sympathique, son sourire est contagieux ! Je comprends pourquoi son père pleurait, il devrait être TELLEMENT fier.

Avant qu’un quatrième n’écrive : « Bobby et Dianne forment un si bon couple, tous deux des âmes absolument charmantes à l’intérieur comme à l’extérieur, j’espère qu’ils iront loin dans la compétition. »

Comme l’a déclaré un cinquième : « Bobby et Dianne m’ont juste fait fondre en larmes, c’était absolument magnifique. »

Bobby n’a pas tari d’éloges à l’égard de son partenaire professionnel alors qu’il se réjouissait de leur partenariat avec Claudia Winkleman.

Le mannequin a déclaré : « C’est le travail de Dianne, je suis au service de Dianne et elle a façonné tout ce qu’il y avait de bon là-dedans. »

Il lui a ensuite fait le compliment ultime puisque le mannequin a déclaré : « Elle va être la tante de mes enfants ! »

Claudia a été stupéfaite par le compliment alors qu’elle regardait et a ajouté : « Plus de mots !