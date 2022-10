Bobby Brazier et Danielle Howard d’EastEnders minimisent les rumeurs d’amour ; ainsi que des actualités sur Coronation Street et Emmerdale

Les stars d’EASTENDERS Bobby Brazier et Danielle Howard semblaient être toutes amoureuses aux National Television Awards.

Ils ont été filmés en train de se tenir la main et ont été aperçus en train de boire avec leurs co-stars dans un pub près de l’OVO Arena de Wembley.

Mais un spectateur pense que Bobby et Danielle ont tenté de minimiser les rumeurs de romance lors de l’événement : “Ils avaient l’air vraiment adorables ensemble et Bobby prenait clairement très bien soin de Danielle. Il était vraiment protecteur et lui tenait la main pendant qu’ils marchaient.

“En se rapprochant, ils ont cessé de se tenir la main et se sont éloignés l’un de l’autre.

“Il semble qu’il pourrait y avoir quelque chose entre eux, mais ils ont essayé de le minimiser.”

