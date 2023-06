Bobby Brazier d’EastEnders sort avec un superbe streamer Twitch alors qu’il fait sa première apparition publique avec elle

ROMANCE est dans l’air pour la star d’EastEnders Bobby Brazier alors qu’il trouve l’amour avec la nouvelle petite amie influenceuse Mia Mon.

Le Sun peut révéler en exclusivité que Bobby, 20 ans, sort avec Mia, streamer Twitch de 24 ans, avec une source nous disant que le couple avait l’air « très aimé » lors de l’événement Taste of London d’hier soir.

Getty

Bobby Brazier a trouvé l’amour avec la streameuse Twitch Mia Mon[/caption] Getty

Le couple a fait sa première apparition publique alors qu’il assistait au festival gastronomique de Regent’s Park.

Bobby avait l’air de bonne humeur alors qu’il enroulait ses bras autour de la star des médias sociaux, qui compte 52,9 000 abonnés sur sa plateforme Twitch.

L’acteur d’Albert Square était à la mode dans un t-shirt gris classique et un short assorti, associé à des sandales noires.

Alors que la star de TikTok, Mia, portait une robe midi blanche à manches à volants, avec une fente à hauteur de cuisse sur le devant.

Elle a terminé son look estival chic avec une paire de lunettes de soleil, des baskets blanches et un collier pendentif en or.

Mia a coiffé ses tresses sombres en un chignon lissé et a opté pour une palette de maquillage subtile pour la sortie estivale.

L’heureux couple rayonnait pour une série de clichés, avec Bobby affichant un grand sourire alors qu’il embrassait chaleureusement son nouveau beau.

Une source a déclaré au Sun : « Bobby avait l’air vraiment heureux avec la superbe brune. Il ne pouvait pas détacher ses yeux d’elle.

« Le couple riait et plaisantait. Ils étaient vraiment mignons ensemble et semblaient plutôt amoureux.

« Ils avaient tous les deux l’air ravis de rendre leur relation publique et étaient heureux de poser pour des photos.

«Il semblait qu’ils s’amusaient beaucoup en profitant d’une journée ensemble et qu’ils renversaient le champagne et les huîtres.

« Bobby avait l’air vraiment à l’aise alors qu’ils se détendaient dans la zone VIP.

« C’était génial de voir le garçon d’EastEnders trouver quelqu’un de spécial – on dirait qu’elle le rend vraiment heureux. »

Mia est une star des médias sociaux avec un énorme suivi Instagram de 195 000 et un nombre impressionnant de 373,8 000 fans sur TikTok.

Alors que sa biographie Twitch se lit comme suit: «Joueur très épique. Je diffuse quotidiennement une variété de jeux différents et je passe beaucoup de temps à vibrer avec le chat.

Bobby – qui est le fils de feu Jade Goody – s’est séparé de sa petite amie modèle Liberty Love en juillet dernier.

Les initiés ont déclaré que sa relation avec le mannequin ne durait que deux mois après leur publication.

Le couple est devenu public pour la première fois en mai dernier et a assisté ensemble à une série d’événements sur le tapis rouge.

En octobre, il a été photographié en train de bécoter deux femmes aux National Television Awards, avant de finalement quitter la fête avec une troisième fille.

À l’époque, Bobby a insisté : « Je suis très affectueux avec mon peuple. Peut parfois me causer des ennuis ou des situations, mais c’est instinctif.

« Beaucoup de rumeurs, mais en fin de compte, j’adore les câlins. »

Le mannequin Bobby est le fils du présentateur de télévision Jeff Brazier, 44 ans, et de Jade, décédée d’un cancer du col de l’utérus en 2009 à l’âge de 27 ans.

Il joue Freddie Slater, le fils de Maureen « Little Mo » Slater, sur le feuilleton BBC One.

Getty

Une source a déclaré au Sun que la paire avait l’air « confortable »[/caption] Bbc

Bobby joue Freddie Slater sur EastEnders[/caption]