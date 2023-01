Bobby Brazier d’EastEnders se déshabille pour montrer ses tatouages ​​au milieu de l’histoire de la grossesse malade du savon

BOBBY Brazier a flashé ses tatouages ​​alors qu’il se déshabillait au milieu du dernier scénario choquant d’EastEnders.

Freddie Slater, le personnage d’EastEnders de 19 ans, a appris que Lily, 12 ans, était enceinte.

S’adressant à Instagram aujourd’hui, le fils aîné de Jade Goody et Jeff Brazier s’est déshabillé pour montrer ses tatouages ​​dans une nouvelle vidéo.

L’acteur Bobby a affiché le léopard sur son bras gauche et l’écriture sur le côté gauche de sa poitrine.

Cela survient alors que la mère de Lily, Stacey – Lacey Turner – a été horrifiée par la nouvelle de la grossesse le jour de l’An.

Lily n’est pas connue pour avoir un petit ami dans le programme et elle n’a jamais manifesté d’intérêt pour quiconque, ce qui a incité les fans à savoir qui pourrait être le père.

De nombreux téléspectateurs de l’émission ont été incités à spéculer sur le fait que Freddie pourrait être le père de l’enfant.

S’adressant à Twitter, un fan a déclaré: “Tu me fais peur maintenant, je disais juste à quel point j’aime absolument Freddie. Cela rendrait son personnage totalement irrécupérable, il a 19 ans et elle en a 12 !

Un autre a écrit: “Wtf, Lily est enceinte !!! J’ai l’impression que le père sera Freddie @bbceastenders #Eastenders.

Beaucoup se sont inquiétés du fait que le favori des fans, Freddie, pourrait être sur le point d’être impliqué dans l’histoire sombre et sinistre.





Un autre fan de la série a ajouté: “La façon dont Freddie est arrivé de nulle part, a immédiatement eu beaucoup de temps d’écran et a été TELLEMENT sympathique me rend si nerveux qu’il pourrait y avoir une tournure vraiment malade et horrible à venir concernant: Lily s’il vous plaît Dieu non.