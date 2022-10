Bobby Brazier d’EastEnders rompt le silence après avoir embrassé DEUX femmes aux NTA

BOBBY Brazier a rompu son silence après avoir été photographié en train d’embrasser deux femmes aux National Television Awards.

La jeune femme de 19 ans a été photographiée en train de bécoter une femme lors de la fête la semaine dernière mais de partir avec une autre.

Maintenant, la star d’EastEnders Bobby – le fils de Jeff Brazier et de feu Jade Goody – a défendu ses actions.

Écrivant sur Instagram, il a déclaré: «Je suis très affectueux avec mon peuple. Peut parfois me causer des ennuis ou des situations, mais c’est instinctif.

“Beaucoup de rumeurs, mais en fin de compte, j’adore les câlins.”

Bobby, qui joue Freddie Slater dans le feuilleton BBC1, est arrivé avec sa co-star Danielle Harold, et The Sun a raconté plus tard comment le couple avait déclenché des rumeurs d’amour.

Un spectateur a déclaré: «Bobby et Danielle se tenaient la main lorsqu’ils se sont présentés pour la première fois aux NTA.

“Ils avaient l’air vraiment adorables ensemble et Bobby prenait clairement soin de Danielle.

“Il était vraiment protecteur et lui tenait la main pendant qu’ils marchaient.”

Mais l’effronté Bobby a ensuite été photographié en train de bécoter une mystérieuse brune – avant de finalement quitter la fête avec une troisième fille.





Un fêtard a déclaré au Sun: “Bobby vivait sa meilleure vie aux NTA et y allait vraiment.

“Il a pris quelques verres au pub avant la cérémonie et était proche de Danielle à leur arrivée. Ils se tenaient la main et il était un vrai gentleman.

“Danielle a fini par rentrer chez elle après la fin de la cérémonie et Bobby a déménagé à l’after party où il a attiré l’attention d’une femme brune.

«Ils ont commencé à se bécoter sur la piste de danse devant tout le monde – il se fichait de savoir qui pouvait le voir.

“Plus tard, après s’être arraché, il quittait la fête avec une autre fille magnifique et quelques amis.”

