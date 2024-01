Bobby Berk aborde sa prétendue querelle avec Tan France, co-star de “Queer Eye”

Bobby Berk est prêt à répondre aux rumeurs selon lesquelles il y aurait eu une rupture entre lui et le créateur de mode Tan France, sa co-star de « Queer Eye ».

Dans une interview avec Vanity Fair Publié en ligne jeudi, l’architecte d’intérieur a déclaré qu’il souhaitait « éteindre » les spéculations autour de leur prétendue querelle, tout en admettant qu’il avait à un moment donné traversé une période difficile avec la France.

«Je veux que les gens sachent que Tan et moi, tout ira bien», a-t-il déclaré.

“Tan et moi avons passé un moment”, a-t-il ajouté plus tard. «Il y a eu une situation entre Tan et moi, et cela n’a rien à voir avec la série. C’était quelque chose de personnel qui se préparait – et rien de romantique, juste pour clarifier cela.

Certains fans de la série de téléréalité Netflix avaient suggéré en novembre que les choses entre les co-stars des « Fab Five » – Berk, France, Karamo Brown, Antoni Porowski et Jonathan Van Ness – n’étaient pas si fabuleuses. Beurk semblait ne plus suivre la France sur Instagram ce mois-là.

Les gens ont également supposé que l’affrontement apparent entre les deux hommes avait quelque chose à voir avec Berk. annonçant sur les réseaux sociaux la semaine précédente, il quitterait la série après sa huitième saison.

Mais Berk a expliqué à Vanity Fair que sa relation avec la France n’avait rien à voir avec sa sortie de la série. Il a déclaré que le contrat du casting avait expiré en septembre 2022 et qu’il avait déjà tourné la page lorsque Netflix a présenté un nouveau contrat.

“Nous pensions que nous avions fini”, a-t-il déclaré. « Mentalement et émotionnellement, je pensais que nous avions tous évolué. Je sais que je l’ai fait et j’ai commencé à planifier d’autres choses.

« Queer Eye » a depuis été renouvelé pour la saison 9. Berk a déclaré à Vanity Fair que ses co-stars devraient revenir.

L’architecte d’intérieur a reconnu que ne plus suivre France sur Instagram n’était pas la meilleure décision, mais qu’il était « en colère » à ce moment-là et qu’ils se battent comme des frères et sœurs.

“Je peux prévoir que dans six mois ou un an, Tan et moi, chez l’autre, nous nous passerons bien”, a-t-il déclaré.

Un représentant de la France n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du HuffPost.

« Queer Eye », un redémarrage de l’émission du début des années 2000 « Queer Eye for the Straight Guy », a fait ses débuts sur Netflix en 2018.

L’émission suit les Fab Five alors qu’ils utilisent leur expertise pour aider à transformer la vie d’individus – connus sous le nom de « héros » – avec des transformations à la fois physiques et émotionnelles.

Beurk a déclaré à la publication Man About Town l’année dernière, il était « passionné par le lien entre le design et la santé mentale ».

Il a publié son premier livre, « Right at Home : How Good Design Is Good for the Mind : An Interior Design Book », en septembre.

Le designer, responsable des superbes relookings de maison présentés dans la série, a remercié les « fans inconditionnels » de la série dans la publication de novembre sur les réseaux sociaux annonçant son départ.

“Tout au long de ces années, vous, les fans inconditionnels de Queer Eye, avez tous partagé avec moi tant d’histoires sur la façon dont la série a touché vos vies et je ne pourrais être plus reconnaissant envers chacun d’entre vous d’avoir été assez courageux. pour partager vos expériences », a-t-il écrit.

La saison 8 de « Queer Eye », qui se déroule à la Nouvelle-Orléans, a été diffusée mercredi sur Netflix.