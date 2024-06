Bobby a-t-il survécu à la finale du « 9-1-1 » ? Peter Krause parle de son destin et de ce Cliffhanger

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for the 9-1-1 Season 7 finale “All Fall Down.”]

Il y a de bonnes et de malheureuses nouvelles en ce qui concerne Bobby (Peter Krause) dans le 9-1-1 Finale de la saison 7 : Il est vivant, mais il y a un rebondissement majeur pour les 118.

Un incendie a peut-être complètement brûlé la maison de Bobby et Athena (Angela Bassett) – les ennemis que lui et Amir (Malcolm-Jamal Warner) ont fait il y a quelques épisodes pour les retrouver pour se venger – mais au moins tout le monde survit. Et après cela et une conversation avec Amir, Bobby réalise que sa décision de quitter le LAFD n’est pas la bonne. Le seul problème? Bobby retourne au travail et découvre que Gerrard (Brian Thompson) – oui, cet horrible capitaine qui rendait le lieu de travail si inconfortable pour Hen (Aisha Hinds) et Chimney (Kenneth Choi) avant l’arrivée de Nash – est désormais le capitaine du 118. Selon Gerrard, il y a des inquiétudes au sujet d’un déficit de leadership à la Chambre, alors il a accepté de revenir et de mettre les choses en ordre.

Ci-dessous, Krause discute du parcours de Bobby dans la saison 7, de ce cliffhanger et plus encore.

Je suis très heureux que Bobby soit en vie, mais il a vécu ça cette saison et seulement dans 10 épisodes : la croisière, Amir, tout avec son père revenant avec ces flashbacks puis ce rêve, l’incendie, puis presque mourir. Donc, après tout cela, maintenant qu’il prend la décision de ne pas arrêter, qui pensez-vous que Bobby va aller de l’avant ?

Peter Krause : Je pense que pour Bobby, il y a un processus continu d’abandon du passé, mais il a une famille incroyable autour de lui, une famille incroyable qui le soutient à la caserne des pompiers et aussi à la maison avec Athena. Et j’aime vraiment ce que Tim Minear a fait avec la relation entre Bobby et Athena depuis le début de la saison avec la comédie romantique à bord du navire, qui s’est transformée en cette longue aventure d’urgence qu’ils ont vécue ensemble. Et leur relation s’est certainement approfondie au cours de cette saison, autant que dans, je pense, la collection des six saisons précédentes ; c’est une saison très importante pour la relation entre Bobby et Athéna. Je pense que Tim a fait un excellent travail.

Je pense donc que Bobby, en avançant par rapport à la façon dont je l’ai vécu en le jouant, aura plus de succès pour avancer et continuer à diriger son équipe et à être utile peut-être dans le monde des AA et au-delà, en poursuivant sa vie de service. . Je pense aussi que Bobby et Athena en tant qu’équipe sont une chose vraiment amusante pour la série, et je pense que c’est quelque chose que Tim a reconnu. « Oh, nous n’avons pas vraiment fait cela, alors envoyons-les en croisière et vivons ensemble cette longue aventure d’urgence. » Et je pense que c’était vraiment efficace et amusant. Et au fait, je pense qu’Angela a fait un très bon travail avec la comédie au début de la saison. Je pense que souvent, les gens ne la considèrent pas comme étant douée pour la comédie, mais elle a certainement montré qu’elle l’était.

En parlant d’aller de l’avant, vous avez ensuite la fin de l’épisode avec Gerrard qui arrive et dit qu’il est capitaine maintenant parce que Bobby a techniquement quitté. Alors, comment se sent Bobby à la fin, surtout parce que tout le monde a découvert sa décision d’arrêter à ce moment-là ?

Eh bien, c’est un peu comme s’il était entré dans une crotte de chien, et c’est ce que j’ai ressenti. Genre, oh merde, abandonner un lavage émotionnel du passé. Et puis traverser ce qu’il a vécu avec Amir [Malcolm-Jamal Warner], tout ce voyage, je pense, l’amène à un nouvel endroit à ce sujet. Et encore une fois, je pense que Tim a fait un travail vraiment efficace avec cet arc pour Bobby et Amir. C’était une partie vraiment très merveilleuse de la saison, je pense.

Ah, je suis d’accord. Et toutes les scènes avec vous et Malcolm Jamal Warner étaient tellement bonnes.

J’ai adoré travailler avec lui, l’un des acteurs les plus généreux avec qui j’ai travaillé de toute ma carrière. Il est fantastique. J’adorerais faire plus avec lui.

Avez-vous une idée de la prochaine étape professionnelle pour Bobby alors qu’il revient à la tête du 118 ?

Je ne suis pas vraiment sûr. Je suppose qu’il doit passer des tests physiques ou quelque chose du genre. C’était un peu étrange pour moi de jouer ça à la fin. J’ai pensé, oh, je suppose qu’il suppose simplement qu’il peut rentrer. A-t-il souffert d’une petite amnésie mineure comme Chimney et n’a-t-il pas réalisé qu’il avait remis sa démission ? C’était donc une sorte de grand saut, je pense qu’il devait juste penser qu’il se présenterait à la caserne des pompiers et qu’ensuite il pourrait retourner immédiatement au travail.

Alors, as-tu entendu parler des projets pour la maison de Bobby et Athena ? Est-ce qu’ils reconstruisent, déménagent ? Parce que c’était plutôt inquiétant de voir les restes de la maison

Très étrange. Ouais, c’était étrange. Je ne pense pas que la maison sera évidemment reconstruite telle qu’elle était. Et Tim et moi avons discuté un peu de la question : sont-ils restés dans un hôtel ? Sont-ils dans un petit appartement ? Est-ce difficile pour Bobby et Athéna ? Je pense donc qu’il pourrait y en avoir un peu au début de la saison. Ils se retrouveront peut-être dans des espaces restreints, je n’en suis pas sûr, et alors peut-être qu’ils découvriront ce qu’ils vont faire ensuite et concevront une maison ensemble. Je n’ai aucune idée.

En revenant un peu en arrière, parlons de la lecture de ces flashbacks avec le jeune Bobby et son père, puis de travailler avec John Brotherton dans ce rêve en tant que fils parce que c’est quelque chose que nous n’avons pas vu de Bobby.

Je pense que c’est une chose vraiment intéressante parce qu’évidemment nous avons tous notre enfance et nous n’avions pas vraiment eu un aperçu du passé de Bobby de cette façon. Nous sommes allés aussi loin que Bobby était capitaine des pompiers dans le Minnesota et ce qui se passait avec sa famille, mais nous ne connaissions pas sa famille élargie. Dans cette série, nous traitons souvent du monde intérieur des personnages. Et le fait que Bobby ait raconté cela sans que personne ne sache vraiment ce qui s’était passé, je pense que c’était révélateur pour le public. Et je pense que c’est important aussi, pour que vous compreniez la personne et les démons sur lesquels elle travaille et le chemin qu’elle porte avec elle. Encore une fois, je ne peux pas en dire assez sur Tim. Tim a fait un travail vraiment très efficace cette année pour les 10 épisodes, et je pense qu’il a fait du très bon travail avec ça.

Et John Brotherton, quel acteur fantastique. Vraiment du bon travail. Je pense qu’il a fait du très bon travail dans ce rôle parce que le père n’est pas un méchant. Le père a des problèmes, et il est aussi très charmant, il aime son fils et les gens font des erreurs. Et donc je pense que c’était vraiment écrit efficacement et vraiment magnifiquement joué.

Et maintenant, je veux juste en voir plus avec la famille de Bobby, car nous avons aussi vu son frère et sa mère dans ces flashbacks…

Ouais. Je ne sais pas s’il y a des projets là-bas. Je ne sais pas si son frère est toujours là-bas. Je ne suis pas sûr.

L’épisode 9 a également évoqué les événements de « Dosed » de la saison 2 dans la conversation avec Athéna, que je ne m’attendais pas à revoir. Aviez-vous pensé que cela pourrait être revu ?

J’avais le sentiment, alors que nous empruntions cette voie, que cela pourrait être réexaminé parce que, lorsque le public voit toutes les urgences et ce genre de choses, nous ne pensons pas nécessairement à la ligne directrice avec les personnages, à leur relation et à ce qu’ils sont. préoccupés les uns par les autres. Mais visiblement, Athéna aime beaucoup Bobby et elle a toujours peur de le perdre peut-être. Et elle a dit très clairement cette saison qu’elle voulait savoir, qu’elle voulait tout savoir, qu’elle voulait des informations, qu’elle ne voulait pas être laissée dans le noir sur quoi que ce soit. Elle ne veut pas être protégée. Elle veut connaître Bobby, aimer Bobby et être là pour Bobby. Et elle veut aussi que Bobby soit là pour elle. Cette pensée était vraiment bien faite. De plus, Tim a fait un excellent travail.

Je pense que c’est l’une de mes scènes préférées de Bobby et Athena, cette conversation dans l’épisode 9, parce qu’elle est si dure mais si nécessaire.

Absolument. Et puis cela met en place ce que vous avez vu dans l’épisode 10.

Exactement. Qu’espérez-vous explorer avec Bobby dans la saison 8 ?

J’aimerais voir Bobby aider les gens dans l’arène des AA, et j’apprécie certainement toute l’action et toute la comédie avec le 118. Et je pense que c’est également un pilier pour le public – au milieu de toute cette ambiance sauvage et dans les situations d’urgence farfelues, que leur camaraderie et leur humour sont quelque chose que j’apprécie en tant que spectateur lorsque je regarde la série. J’aime particulièrement les plaisanteries à l’intérieur du camion de pompiers, lorsqu’ils se dirigent vers une urgence ou lorsqu’ils retournent ensuite au commissariat. C’est un groupe amusant. C’est un très bon casting. Je crois vraiment que vous pourriez prendre ce casting et faire un autre spectacle avec ce casting. L’un des meilleurs acteurs avec lesquels j’ai travaillé, un groupe de personnes fantastiques.

Nous avons donc Le célibataire crossover cette saison, ce qui était amusant. Y a-t-il un crossover de rêve que vous aimeriez peut-être voir dans le futur ? 9-1-1?

Mon Dieu, je ne sais pas. Je veux dire, la série se déroule à Los Angeles, donc il pourrait y avoir n’importe quelle sorte de croisement de célébrités que vous souhaiteriez. Et toi? Que souhaitez-vous voir?

Tout le monde dit 9-1-1/La recrue.

Je préfère sortir du campus et voir quelque chose se produire lors d’un événement sportif ou d’un concert. Oh, ça me rappelle, as-tu entendu parler d’Adèle ? Adèle est une 9-1-1 ventilateur!

9-1-1Saison 8, automne 2024, ABC