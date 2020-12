Le contributeur de style « Aujourd’hui » a publié une déclaration à NBC lundi, disant combien elle l’aimait et comment il a apporté la stabilité à sa vie.

« Depuis le jour de notre première rencontre, Michael et moi avons passé 12 merveilleuses années ensemble », a déclaré Thomas. «Il a apporté tellement de compassion, de patience, de compréhension et de stabilité dans ma vie, et m’a appris plus sur l’amour que je ne pourrais jamais le dire. Alors que j’ai toujours été plus à l’aise de partager ma vie avec le public, Michael était plus privé.

Elle a déclaré que Marion avait eu un accident vasculaire cérébral ischémique en 2019, il se remettait d’abord et prévoyait de retourner travailler en tant qu’avocat avant de tomber malade avec des problèmes d’organes. Mais ensuite, il est retourné à l’hôpital.

« Il a atterri à l’hôpital en raison de problèmes impliquant plusieurs systèmes d’organes », a-t-elle déclaré, ajoutant « séparément de son accident vasculaire cérébral d’il y a 18 mois et sans rapport avec Covid-19 ».