Peu après Bobbie Thomas a annoncé le décès de son mari Michael Marion, le Aujourd’hui contributeur de style a partagé un aperçu de sa cause de décès.

La star de l’émission du matin a parlé de la bataille de santé de son conjoint dans un déclaration sorti le lundi 7 décembre. « Depuis le jour de notre première rencontre, Michael et moi avons passé 12 merveilleuses années ensemble », a-t-elle commencé en elle Message à Aujourd’hui. «Il a apporté tellement de compassion, de patience, de compréhension et de stabilité dans ma vie, et m’a appris plus sur l’amour que je ne pourrais jamais le dire. Alors que j’ai toujours été plus à l’aise de partager ma vie avec le public, Michael était plus privé.

En avril 2019, Marion a subi un accident vasculaire cérébral ischémique. Thomas Raconté Aujourd’hui Marion «a travaillé dur pour se remettre de son accident vasculaire cérébral et avait fait de tels progrès qu’il envisageait de retourner au travail», où il a exercé les fonctions d’avocat. Cependant, elle a dit qu’il avait été à nouveau hospitalisé plus tard. « Il a atterri à l’hôpital en raison de problèmes impliquant plusieurs systèmes organiques », a-t-elle noté dans le communiqué, « distinct de son accident vasculaire cérébral d’il y a 18 mois, et sans rapport avec Covid-19 ».

Dans son message, Thomas a noté que son mari « était sensible et idiot, pourtant si stoïque et courageux au-delà de ma compréhension ». Elle a ajouté: « Je serai à jamais reconnaissante du temps que j’ai passé avec lui. Il en valait tellement la peine. »