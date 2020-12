Aujourd’hui donateur Bobbie Thomas pleure la perte de son mari Michael Marion, décédé le 1er décembre. Il avait 42 ans.

L’éditeur de style, 46 ans, a écrit un article émotionnel sur Instagram à propos de son décès.

« Rien n’est normal. Peut-être que rien ne sera plus jamais normal. Pour moi, ce ne sera pas le cas. Mon mari est parti », a déclaré Bobbie dans une légende d’une photo d’elle et de Michael à l’hôpital. «Avec toute la peur, la colère et la division dans le monde en ce moment, il est si facile de s’énerver à propos du manque de normalité. Mais je vous en supplie, tout le monde qui lit ceci, retenez ce que vous avez en ce moment au lieu de vous concentrer sur ce que vous n’avez pas. Une chose que nous avons tous est la gentillesse. Absorber, étendre, épuiser. Parce qu’en fin de compte, la SEULE chose qui compte est l’amour. Si vous avez la chance de l’avoir, appréciez-la , à chaque instant, chaque jour. Surtout pendant les moments difficiles. Il n’y aura jamais assez de temps et certains de nos avant-gardistes sont bien trop courts. «

Son appel à la gratitude s’est poursuivi, avec: « Alors que je tape à travers les larmes, j’embrasse la gratitude … tenant notre précieux fils Miles et les souvenirs, du temps que j’ai passé avec Michael, plus près de mon cœur brisé. Merci à tous pour l’amour et le soutien que vous nous avez montré, à nous et à nos familles. Allez embrasser les personnes que vous aimez.